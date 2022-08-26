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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محمد أبو داوود: عادل إمام طلب مني المشاركة في "بودي جارد" بدلا من مصطفى متولي لإنقاذ الموقف

محمد أبو داود
محمد أبو داود

قال الفنان محمد أبو داوود، إنه عمل لمدة 10 سنوات في مسرحية بودي جارد بدلا من الفنان الراحل مصطفى متولي: "كنت عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، وفوجئت بإبراهيم يسري يوقظني في الصباح الباكر ويقول لي إن مصطفى متولي توفى، لم أستوعب ما سمعت وخرجت من منزلي، وصلينا عليه".

 

وأضاف أبو داوود خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، على قناة cbc: "لقيت أستاذ عادل بيكلمني وقلت له مش عاوز أجي المدافن، فسألني عن رأيي في المشاركة في مسرحية بودي جارد بدلا من مصطفى، وقالي تيجي تعمل بروفة عشان نعرض بكرة مكان مصطفى، فقال لي انت دلوقتي إنقاذ موقف".

وتطرق إلى موقف أخر، عندما كان مخرجا لمسرحية "طب وبعدين"، من بطولة الراحلين محمد رضا ومجدي وهبة وممدوح وافي: "واحنا بنشتغل محمد رضا قال لازم أسافر لندن، وقلت هات حد مكاني، وبعد العرض قالي أنا مش إنسان وحش، لكني هعمل إعلان هناك عشان بنتي الوحيدة مصابة بمرض السرطان".

 

وتابع: "قلت له اقفل المسرح لما تيجي براحتك، ولما سافر بنته توفت ورجعت، وطلب من إبراهيم ذكري وإحنا على المدافن تاني يوم من الوفاة أن إقنع محمد رضا بالتمثيل، قالي محمد رضا لازم يمثل، ورحنا المسرح وكلمنا الأستاذ محمد رضا وقال هيرجع المسرح في نفس يوم المدفن".


وواصل: "عدنا مرة أخرى لتقديم واجب العزاء، والصوان كان مزدحما جدا،  وعزاه جمهور المسرح في الشارع، والأستاذ رضا قال للناس بعد إذنكم أنا مضطر أمشي عشان عندي مسرح".

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