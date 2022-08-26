ملحمة وطنية تكلفت 21 مليار جنيه.. ماذا تفعل الدولة بالطريق الدائري؟| صور

تسعى وزارة النقل للإنتهاء من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري الذي وصفه المهندس كامل الوزير وزير النقل بأنه "ملحمة وطنية"، حيث يتم العمل فيه على مدار الساعة للانتهاء من كافة مراحله.

ستسهم أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، كما أنه يتم تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في إنشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأتوبيس الترددي BRT.

مراحل تنفيذ مشروع الدائري



انتهت وزارة النقل من المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري والتي تم الانتهاء من اعمال التطوير والتوسعة بها تشمل المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم.

وتجري وزارة النقل حاليا أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري والتي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم، كما تشمل المرحلة الثانية محاور المريوطية والجزائر والمرج وإنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع إسماعيلية الزراعي.

إلغاء سلالم الدائري

قررت وزارة النقل إلغاء كافة السلالم الموجودة على الطريق الدائري ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق.

وستقوم وزارة النقل بتوفير أماكن خاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات مع تطوير الطريق السطحي أسفل الدائري، وربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليا، للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق .

وعلى من يحتاج الصعود للطريق الدائري عليه استقلال الميكروباص من المواقف أسفل الدائري إلى أقرب محطة أتوبيس ترددي واستقلال الأتوبيس الذي خصص له حارة ليمر بالدائري كاملا.

يأتي تنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة .



محطات الأتوبيس الترددي

ويبلغ عدد محطات الأتوبيس الترددي 47 محطة مثل محطات الزهراء والعزبة والجزائر والأوتوستراد والهضبة الوسطى وكارفور وأكاديمية الشرطة والسلام والشرقية، وكذلك عدد من المواقع المخصصة لشحن الأتوبيسات مثل: محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية، وحيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.



نظام إنارة جديد

وقررت النقل ضمن المشروع تعديل إنارة الطريق، حيث يتم تركيب أعمدة الهاي ماست واعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والاهتمام باللوحات الإرشادية .



تكلفة تطوير الطريق الدائري



تبلغ تكلفة تطوير الطريق الدائري بالمحاور والكباري 13.8 مليار جنيه، هذا المبلغ بخلاف التعويضات التي سيتم صرفها عن إزالة الوحدات التي كانت مقامة على أراضي ملك الأهالي أو أملاك الدولة وهذا بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

وتبلغ تعويضات نزع الملكية على المحلات والوحدات السكنية والأرض الفارغة حول الطريق الدائري 5.5 مليار جنيه، و2 مليار جنيه على الخدمات الأساسية ليكون إجمالي ما تم انفاقه على الدائري 21.5 مليار جنيه.

IMG-20220826-WA0073

IMG-20220826-WA0076

IMG-20220826-WA0072

IMG-20220826-WA0075

IMG-20220826-WA0074

IMG-20220826-WA0077

IMG-20220826-WA0069

IMG-20220826-WA0068

IMG-20220826-WA0070

IMG-20220826-WA0071

IMG-20220826-WA0065

IMG-20220826-WA0062

IMG-20220826-WA0064

IMG-20220826-WA0067

IMG-20220826-WA0048

IMG-20220826-WA0066

IMG-20220826-WA0049

IMG-20220826-WA0050

IMG-20220826-WA0051

IMG-20220826-WA0052

IMG-20220826-WA0060

IMG-20220826-WA0059

IMG-20220826-WA0061

IMG-20220826-WA0063

IMG-20220826-WA0058

IMG-20220826-WA0038

IMG-20220826-WA0034

IMG-20220826-WA0031

IMG-20220826-WA0032

IMG-20220826-WA0039