البكري: الدومينو تمنح المراكز الأربعة الأولى شرف تمثيل مصر في بطولة العالم

قال أحمد البكري، رئيس إتحاد الألعاب الترفيهية، إن إتحاد الألعاب الترفيهية بدأ فى شهر ديسمبر لعام 2020 بقرار من وزير الشباب والرياضة، وكان الهدف أن الإتحاد يضم جميع الألعاب التي تمارسها جميع أفراد الأسرة وتكون سهلة، إلى جانب الألعاب الشهيرة فى مصر.

وأضاف “البكري” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن إتحاد الألعاب الترفيهية بدأ بالطاولة والدومينو والفوت بولي، موضحا أنه تم البدء بمخاطبة الإتحادات الدولية للإنضمام إليها، لأن كل تلك الألعاب لها إتحادات دولية.

وتابع أن ألعاب الطاولة والدومينو تمارس فى أجواء غير صحية، فكان الهدف هو جذب الناس لممارستها فى الهيئات الشبابية والرياضية، لافتا إلى أنه تم إطلاق بطولة طاولة فى البحيرة، وتم مشاركة حوالي 64 لاعب، ثم تم إنشاء بطولة الدومينو، وحضر بها 120 لاعبا.

وأشار: “بطولة الدومينو تمنح المراكز الأربعة الأولى شرف تمثيل مصر في بطولة العالم.. وسيتم عمل لهم معسكر إعداد لبطولة العالم القادمة”.