الرئيس الفرنسي: نعتزم تعزيز التعاون مع الجزائر في مجالات السياسة الخارجية والدفاع

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تعتزم تعزيز التعاون مع الجزائر في مجالات السياسة الخارجية، والدفاع، التعاون البحري وكذلك موضوع الساحل الإفريقي.

وقال ماكرون- في كلمة أمام الجالية الفرنسية المقيمة بالجزائر- "يجمعنا بالجزائر ماضي لا نريد أن نستبعده أو نخفيه بالمقابل لا يمكننا أن نتوقف عنده، والعلاقات بيننا في حاجة إلى الانفتاح".

وأضاف أنه اتفق مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تشكيل لجنة مشتركة من المؤرخين تعمل على فتح المحفوظات منذ بداية الاستعمار إلى الاستقلال.

كما اعتبر ماكرون أن "ملف الذاكرة" يمكن أن يكون فضاءً للابتكار والثقافة، مثلما هو محطة للحقيقة والاعتراف.

وفيما يتعلق بملف الهجرة.. أكد أن خارطة الطريق التي اتفق عليها مع الرئيس الجزائري تفرض فتح المجال أمام الباحثين ورجال الأعمال والشباب الحامل للأفكار والمشاريع والطلبة، مستدلا بعدد الطلبة الجزائريين الذين يدرسون في فرنسا والبالغ عددهم 30 ألف طالب، مشيرا إلى أنه جارٍ التحضير لاستقبال 8 آلاف طالب إضافي خلال هذا العام.