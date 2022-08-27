انخفاض نسبي .. تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت | فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 27 - 8 - 2022 في القاهرة والمحافظات.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم، مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، يترواح من 2 إلى 4 درجات، حيث أن الطقس رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، وعلى باقي الأنحاء.
بيان درجات الحرارة
العظمى الصغرى:
القاهرة 34 25
الإسكندرية 31 24
الإسماعيلية 35 25
الدقهلية 34 26
الغردقة 38 28
المنيا 37 26