عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض نسبي .. تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت | فيديو

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن   درجات الحرارة   المتوقعة اليوم، السبت 27 - 8 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

 

ويتوقع خبراء هيئة  الأرصاد الجوية  ، استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم، مما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، يترواح من 2 إلى 4 درجات، حيث أن الطقس رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، وعلى باقي الأنحاء.

درجات الحرارة 

 

 

بيان درجات الحرارة 

 

العظمى الصغرى:

القاهرة  34  25

الإسكندرية 31 24

الإسماعيلية 35 25

الدقهلية 34 26

الغردقة 38 28

المنيا 37 26
 

درجات الحرارة توك شو الطقس الرطوبه ارتفاع نسب الرطوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش مايوه جريء.. داليا مصطفى تظهر بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

طلب العفو من الخطيب| فرج عامر: رمضان صبحي يتمنى العودة لـ الأهلي

أمير مرتضى يكشف مفاجأة صادمة للجمهور بشأن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي بحادث مروع

رضا عبدالعال يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

حسام حسن يخرج عن صمته ويرد على رضا شحاتة بتعليق ناري.. فيديو

حسام حسن: الخطيب لم يسجل 109 هدف في الدوري ..فيديو

مشروب شهير يصيبك بجلطة بعد ساعة من تناوله | تحذير خطير

ترشيحاتنا

بنات النجوم بإطلالات جريئة في صيف 2022

"شوقي" يعود للدفاع عن نظام التعليم الجديد بمنشورات فيس بوك..والمتابعون:التاريخ لن ينساك

إغلاق مكتب حماس في إسطنبول.. إسرائيل تعيد العلاقات مع تركيا بهذا الشرط

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش والقنوات الناقلة.. الليلة

بسبب ارتفاع الأسعار.. التشيك تحذر من خطر اندلاع ثورات في الاتحاد الأوروبي

تحذير للسائقين.. ترك المركبات دون غطاء يعرضك للغرامة 10 آلاف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها بـ كاش مايوه.. 10 صور تكشف عن إطلالات داليا مصطفى

احذر .. رسالة نصب خطيرة تسحب جميع أموالك من البنك

ظهور سحابة أرجوانية غامضة في السماء يثير ذعر سكان تشيلي

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش وعودة الصور المحذوفة

فيديو

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

فوقي لنفسك .. سبب هجوم ميار الببلاوي على شيرين وسر ندمها وعلاقة حسام حبيب

من هي سارة الزكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ