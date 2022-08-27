عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يستفيد منها 37 مليونًا.. تضامن النواب تثمن بدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بدء التطبيق الفعلي للحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأشار " المير " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن الإعلان عن موعد التنفيذ يؤكد جدية الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة لمواطنيها وحمايتهم من ارتفاع اسعار بعض السلع.

وأشاد بتدبير الحكومة للموارد المالية وإنهاء جميع الترتيبات والجوانب اللوجستية المطلوبة لبدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الرئيس السيسى هو أول قائد مصرى يحرص على توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين بصفة عامة ولأهالينا من البسطاء والفقراء بصفة خاصة.

وأكد المهندس حسن المير على الاهمية الكبيرة لكل البنود الخاصة بتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والتى تتضمن زيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية لـ 8 ملايين و110 آلاف بطاقة تضم نحو 9.1 مليون أسرة يستفيد منها أكثر من 37 مليون مواطن وسيستفيد منها المواطن من خلال صرف عدد من السلع التي حددتها وزارة التموين.

وأشاد أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، في هذا الإطار بجاهزية البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية لبدء تنفيذ الحزمة مطلع شهر سبتمبر المقبل إضافة إلى الاستعدادات الجارية لزيادة الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".

وثمن المهندس حسن المير دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي سيوفر الدعم الغذائي لـ 180 ألف أسرة بقيمة تعادل الدعم النقدي الذي يحصل عليه الأسر المضافة معتبراً هذا الدور بمثابة تطبيق لمبدأ التكافل المجتمعي فى أروع صوره.

مجلس النواب الحكومة الحماية الاجتماعية السيسي الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركت 3 أطفال.. وفاة زينة المرعبي برفقة جورج الراسي في الحادث المروع

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

الأصفر يتوهج من جديد.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 27-8-2022

أمير مرتضى يكشف مفاجأة صادمة للجمهور بشأن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

رضا عبدالعال يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

وفاة المطرب اللبناني جورج الراسي بحادث مروع

خبر سئ بخصوص سعر الدولار الفترة المقبلة.. تفاصيل

بالأسماء.. 4 نجوم خارج الزمالك.. والإدارة في أزمة بسبب تقرير فيريرا

ترشيحاتنا

سامح عاشور عن قرار استبعاده من الانتخابات: جار اتخاذ إجراءات الطعن

القطاع الخاص وإيرسفنكس.. وزير الطيران ينعش الملفات العاجلة في اجتماعاته الأولى

موجود بكل بيت وبـ جنيه.. مكون يخلصك من إصفرار الأسنان في دقيقة

سامح عاشور الطعن على حكم استبعاده من انتخابات المحامين

وفاة ابنة سعيدو سيمبوري لاعب الاتحاد السكندري

تحذير وهدية لأصحاب البطاقات التموينية|آخر موعد لتسجيل رقم الهاتف.. وهذه مفاجأة سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور جمعت بين جورج الراسي وطليقته| شاهد

قشر فاكهة شهيرة يقي من السرطان ويخفض الكوليسترول.. تعرف عليها

تصدرت التريند.. شاهد صور سارة الطباخ مع حسام حبيب

بدون مكياج.. يسرا تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد

فيديو

تثبيت سعر الفائدة .. أهم قرارات القطاع الاقتصادي لاستكمال مسيرة التنمية | فيديو جراف

يغني ويرقص.. مقطع فيديو لـ جورج الراسي قبل لحظات من وفاته

يتخطى المليار جنيه.. سيف الوزيري يكشف تفاصيل عقد رعاية الأهلي|فيديو جراف

بعد مشهد زفاف سمية الخشاب بعام.. محمد رمضان يلغي متابعة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

عبد المعطى أحمد

مصر والصندوق

أحمد سالم

مدينة الإنتاج « العالمي »

معتز الخصوصى

دورى المعجزات يا زمالك

اﻟﻤﺰﻳﺪ