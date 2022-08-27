يستفيد منها 37 مليونًا.. تضامن النواب تثمن بدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية

ثمن المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بدء التطبيق الفعلي للحزمة الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأشار " المير " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن الإعلان عن موعد التنفيذ يؤكد جدية الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة لمواطنيها وحمايتهم من ارتفاع اسعار بعض السلع.

وأشاد بتدبير الحكومة للموارد المالية وإنهاء جميع الترتيبات والجوانب اللوجستية المطلوبة لبدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الرئيس السيسى هو أول قائد مصرى يحرص على توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين بصفة عامة ولأهالينا من البسطاء والفقراء بصفة خاصة.

وأكد المهندس حسن المير على الاهمية الكبيرة لكل البنود الخاصة بتطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والتى تتضمن زيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية لـ 8 ملايين و110 آلاف بطاقة تضم نحو 9.1 مليون أسرة يستفيد منها أكثر من 37 مليون مواطن وسيستفيد منها المواطن من خلال صرف عدد من السلع التي حددتها وزارة التموين.

وأشاد أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، في هذا الإطار بجاهزية البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية لبدء تنفيذ الحزمة مطلع شهر سبتمبر المقبل إضافة إلى الاستعدادات الجارية لزيادة الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".

وثمن المهندس حسن المير دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي سيوفر الدعم الغذائي لـ 180 ألف أسرة بقيمة تعادل الدعم النقدي الذي يحصل عليه الأسر المضافة معتبراً هذا الدور بمثابة تطبيق لمبدأ التكافل المجتمعي فى أروع صوره.