محامية جيهان العراقية تفجر مفاجأة.. هل تورط عبد الله رشدي فعليًا في تهمة الاغتصاب ؟

على الرغم من مرور عدة أيام إلا ان الجدل مازال مستمر حول أزمة الداعية عبدالله رشدي، والسيدة العراقية جيهان، التي اتهمته بهتك عرضها، وأنها واحدة من ضحاياه، ومع مرور الأيام تظهر مستندات ودلائل جديدة، وسط حيرة من الصادق؟!.

كانت السيدة العراقية جيهان قد نشرت منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تروي خلاله تفاصيل أزمتها مع الداعية الإسلامي عبدالله رشدي، وبين المؤيد والمهاجم له، فجرت محامية السيدة جيهان مفاجأة بأن لديها مستندات تُثبت ما قالته السيدة العراقية حول هتك عرضها.

محامية جيهان: لدينا ما يُثبت هتك العرض

شعرت هبة حسين، محامية السيدة العراقية جيهان، بالصدق في نبرة صوتها، خلال الفيديو الذي تحدثت فيه عن أومتها مع الداعية عبدالله رشدي، حيث أوضحت في مداخلة تليفزيونية، أنها بعد التواصل مع جيهان، تم الاتفاق على تولي الأمور القانونية مع زميلها المحامي محمد عمران، ورفع قضية هتك عرض ضد عبدالله رشدي، حيث وجدت أن هناك إرهابًا يُمارس ضد جيهان، لمنعها من إتخاذ أي خطوة فتعاطفت معها.

وقالت هبة حسين المحامية، أن هناك محادثات وشهود تدر من خلال المداخلة التليفزونية « جيهان عندها محادثات وشهود تقدر من خلالها تاخد حقها، ولكنني احتفظ بتلك المستندات وسأعرضها أمام جهات التحقيق».

السيدة العراقية تروي أزمتها مع عبدالله رشدي

ظهرت السيدة العراقية جيهان، في إحدى اللقاءات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، تروي خلاله تفاصيل علاقتها مع الداعية الإسلامي عبدالله رشدي…

رد عبدالله رشدي على أدعاءات جيهان

علق الداعية عبدالله رشدي على ادعاء السيدة العراقية جيهان قائلاً من خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك « وصلني هذا السيناريو الخيالي الساذج الذي لا يقتنع به طفل رضيع! وقد جرت عادتنا أن نترفع عن مثل هذا العبث الذي يدل على فشل كاتبه في تأليفه، وحيازته جائزة أفشل ملفق في 2022.. وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذا التشهير بالخيال والباطل».

تسريبات الماسنجر بين جيهان العراقية وزوجة الداعية عبدالله رشدي

نشر الإعلامي محمد الغيطي تسريبات لمحادثة على موقع التواصل الاجتماعي ماسنجر، بين زوجة الداعية عبدالله رشدي، والسيدة العراقية جيهان، التي اتهمت عبدالله رشدي بإغتصابها، وانها إحدى ضحاياه.

عرض الإعلامي محمد الغيطي، المحاديثة بين السيدة هاجر زوجة الداعية والعراقية جيهان، عبر «ماسنجر»، وخلال الشات بينهما اعترفت الزوجة على زوجها بانه دائم الدخول في علاقات من هذا النوع، وان جيهان ليست الضحية الأولى له.

وخلال المحادثة الخاصة بين السيدتين، وجهت زوجة الداعية عبدالله رشدي، سؤال لـ جيهان قائلة: « هل تزوجك؟ كتب متابة عليكي يعني؟»، ومع متابعة المحادثة بينهما، اتضح ان عبدالله رشدي كان ينوي السفر إلى تركيا لمقابلة السيدة جيهان، ولكنها جاءت إلى مصر.

واستعرض الغيطي المحادثة الخاصة بين عبدالله رشدي، وجيهان، والتي يقولان خلالها: « إقفلي شنطتك علشان أحجز لك اليوم في فندق تنامي فيه.. بحيث تاخدي أوبر من الفندق للشقة، لأن من شقة العبور صعب تلاقي أوبر.. والشنطة هتتعبط جهزيهم وهاتيهم أنا ربع ساعة وأكون عندك».