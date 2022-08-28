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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إيه الأسعار دي؟.. هيفاء وهبي تثير ضجة بسبب سعر صندلها

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها، بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وتألقت الفنانة هيفاء وهبي، مرتديه فستان قصير باللون الأبيض، ويتميز بتفصيلة مميزة تكشف عن جمالها واناقتها.

كما أكملت هيفاء وهبي، إطلالتها بصندل ذا تصميم أنيق ولافت من ماركة Valentino مع حقيبة لليد من نفس الماركة .

كما بلغ سعر الصندل 1950 دولار أي ما يعادل حوالي 37.440 جنيها مصريا.

وكانت الفنانة هيفاء وهبي، قد أكملت إطلالتها بلمسات رقيقة من الماكياج مع أحمر للشفاه باللون البينك، ووضعت نظارة شمسية لإكمال اللوك.

كما اختارت هيفاء وهبي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة مميزة وناعمة .

وإليكم الصور 

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