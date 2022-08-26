بعد صورة المايوه.. إطلالات أثارت الجدل لـ جورجينا| شاهد

تصدرت عارضة الأزياء وصديقة لاعب كرة القدم كرستيانو رونالدو ،جورجينا، مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب ظهورها رفقة أطفالها في البحر بمايوه جريء.

وتحرص عارضة الأزياء جورجينا، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات التي تكشف عن أعمالها واخبارها.

كما تميل جورجينا، إلى ارتداء الفساتين المميزة، واختيار الالوان المبهجه التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما تفضل جورجينا، اختيار تسريحات الشعر المميزة والمختلفة التي تتناسب مع ملامح وجهها.

أما من الناحية الجمالية، فتميل جورجينا ، إلى الظهور بجمالها الطبيعي، ووضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه الذي يبرز جمال انوثتها.

وإليكم صور جورجينا ..

جورجينا

جورجينا

جورجينا

جورجينا

جورجينا