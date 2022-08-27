تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام لبنان فى كأس العرب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 تشكيل الفريق لمواجهة نظيره اللبناني في دور المجموعات لكأس العرب تحت 17 عاما المقامة حاليا بالجزائر على النحو التالي:

وضم تشكيل منتخب مصر للشباب كل من :

عبدالمنعم تامر

احمد عابدين

عبدالرحمن علي

على نوفل

محمد عبدالمنعم

يوسف اسلام

ابراهيم عادل

مروان محمود

عمر معوض

عمر خضر

ايمن امير

وعقد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة رئيس بعثة منتخب الناشئين بالجزائر، جلسة مع لاعبي الفريق عقب تناول وجبة الغداء بمقر إقامة الفريق بالعاصمة الجزائرية وهران.

وخلال الجلسة حرص إيهاب الكومي على تحفيز لاعبي منتخب الناشئين، وطالبهم ببذل أقصى الجهد من أجل تحقيق الفوز على المنتخب اللبناني خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كاس العرب للشباب التي تستضيفها الجزائر حاليا.