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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صديق الراحلين .. وفاة أقدم إعلامي سعودي بعد صراع مع المرض

صدى البلد

أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، عن وفاة الإعلامي السعودي القدير غالب كامل، وذلك بعد صراع مع المرض.

وقال رائد غالب نجل الإعلامي: “بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضيةً مرضيةً، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي”.

‏وأضاف: “بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الرحمن الرحيم العزيز الكريم، والدي غالب كامل”.

وأكد نجله في اتصال مع قناة “العربية” إن والده توفي صباح اليوم، وسيتم دفنه في الرياض.

وأضاف أن حالة والده الصحية ساءت بعد نقله من الأردن إلى السعودية عبر الإخلاء الطبي، بعد أن كانت حالته لا تسمح من قبل بالإخلاء الطبي. 

أحد مؤسسي الإذاعة والتليفزيون

ونعت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإعلامي القدير غالب كامل، لافتة إلى أنه أحد مؤسسي الإذاعة والتلفزيون السعودي.

وقالت هيئة الإذاعة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “ننعي الإعلامي القدير وأحد مؤسسي الإذاعة والتليفزيون غالب كامل، الذي وافته المنية اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة بالعطاء، حيث عُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات. نسأل الله له الرحمة والمغفرة”.

رواد تويتر ينعون غالب كامل

وساد الحزن على موقع “تويتر”، بعد إعلان نبأ وفاة الإعلامي غالب كامل الذي يعد من أبرز الإعلاميين الكبار في الإذاعة والتلفزيون السعودي، حيث دعا له المغردون بالرحمة والمغفرة، ولذويه بالصبر والسلوان.

وأكد المغردون أن الإعلامي الكبير غالب كامل من أهم الأسماء التي أسّست للعمل التلفزيوني والإذاعي في المملكة فتره الستينيات، حيث إنه من مواليد 1941 وقدم عملًا جليلًا خلال مسيرته.

يذكر أن الإعلامي غالب كامل مذيع ومقدّم برامج سعودي، وُلد عام 1941 في سيلة الظهر، ويعتبر من أقدم مذيعي القناة السعودية الأولى، مع عدد من المؤسسين للإذاعة والتلفزيون السعودي، أمثال المذيع ماجد الشبل، وعبدالرحمن يغمور، وسليمان العيسى، وحسين النجار.

ولُقّب الفقيد بـ"صديق الراحلين" لعلاقات الزمالة والصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين، أمثال مطلق الذيابي، ويحيى كتوعة، وسليمان العيسى، وعبدالرحمن يغمور، وماجد الشبل، وعباس غزاوي.

ويُعتبر غالب كامل من أهم مَن عمل في الإذاعة والتلفزيون السعودي، وعُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات.

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