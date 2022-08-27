الإسماعيلي يعلن عن قيمة التبرعات من الجماهير .. تفاصيل

أعلن مسئولو النادى الاسماعيلى برئاسة يحيى الكومى عن قيمة التبرعات التى تم تجميعها حتى الآن بعد فتح حساب بنكى للجماهير للتبرع للنادى من أجل توفير السيولة المالية اللازمة .

وقال النادى الاسماعيلى فى بيان رسمى له : فى اطار المبادرة التى طرحها مجلس إدارة الاسماعيلى من أجل دعم ومساندة النادى لحل الأزمة المالية .. يتوجه مجلس ادارة النادى الاسماعيلى بجزيل الشكر لكل من ساهم فى دعم نادينا ..

وبلغت التبرعات حتى الآن 51600 جنيها منها 4500 جنيها تبرع نقدى لخزينة النادى و 13600 جنيها قيمة التبرعات فى نفس الحساب و 33500 جنيها فى خدمة فورى بالإضافة إلى 500 ألف جنيه من يحيى الكومى رئيس النادى فى حساب أحد البنوك

خسارة الاسماعيلى من انبى

تلقى الإسماعيلي خسارة أمام إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.

هدفا إنبي سجلهما مصطفى شكشك وعلى فوزي من ركلة جزاء مشكوك في صحتها.

بتلك النتيجة يتساوى الفريقان في عدد النقاط ٣٨ نقطة إلا أن الفريق البترولي يتفوق على الدراويش بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة “المركز العاشر” بينما تراجع الدراويش للمركز الحادي عشر.

بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل ضم كلاً من ..حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: محمود دونجا – محمد هاشم – عصام صبحي – عمرو الحلواني.خط الوسط: عمر الوحش – محمد بيومي – محمد مخلوف – محمد عادل.

خط الهجوم: أحمد مدبولي – خالد النبريصي – محمد الشامي