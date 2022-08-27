الغندور: الزمالك يتعاقد مع لاعب «غير متوقع» بفرمان من فيريرا

كشف خالد الغندور الإعلامي بقناة نادي الزمالك، عن تعاقد الزمالك مع لاعب غير متوقع نهائيا، بفرمان من البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

خالد الغندور يكشف تعاقد الزمالك مع لاعب غير متوقع

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “الزمالك اختار لاعب وسط ديفندر غير متوقع نهائيا و لم يكتب اسمه أحد نهائيا بناء علي طلب فيريرا وطبعًا الشاطر امير مرتضى منصور”.

وخاض الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، تحت قيادة البرتغالي فيريرا المدير الفني، وذلك بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة إيسترن كومباني بالدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمباراة إيسترن كومباني، الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عشر في تاريخه.

وكان الزمالك قد تعادل أمام المصري البورسعيدي (0-0)، على استاد برج العرب، ضمن الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز.