مش هنستنى نبني قصر ثقافة.. الكيلاني: هنكون في مكان تواجد المواطنين |فيديو

تحدثت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عن استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الكيلانى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور" أنه سيتم الاتجاه بالثقافة حيث يوجد المواطنون، معقبة:" يعنى مش هنستنى نبنى قصر ثقافة والناس تيجى".

وتابعت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة :" سيتم تنفيذ تلك الاستراتيجية بالتعاون مع العديد من الوزرات منها وزراة التعليم العالى".

عودة الأنشطة الثقافية

وأوضحت نيفين الكيلانى، أنه سيتم عودة الأنشطة الثقافية إلى المدارس بالتعاون مع وزراة التربية والتعليم، معقبة:" ممارسة الأطفال لانشطة الثقافية هيحبب الاطفال فى المدارس".



