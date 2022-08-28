عائلة منصور | ميدو يوجه رسالة خاصة إلى أمير مرتضى .. فيديو

قال أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصرالسابق، أن أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك قام بدور كبير في تتويج الزمالك ببطولة الدوري المصري هذا الموسم.

أضاف ميدو خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن أمير مرتضي منصور هو العقل المدبر للعائلة، وهو سر نجاح فريق الزمالك لأنه بيتعامل مع كل المواقف الصعبة بتوازن كبير.

استقرار ظهرت على نادي الزمالك في عهد أمير مرتضي منصور، وأنه فاجئ الجميع بأدائه الذى يؤكد أنه صاحب خبرات لا تقل عن 20 عاما.

وأشاد ميدو، بدور أمير مرتضي منصور فيما وصل له نادي الزمالك خلال تلك الفترة في حصد البطولات التي غابت عن النادي في السنوات الماضية.