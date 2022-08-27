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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير مرتضى يكشف مفاجأة صادمة للجمهور بشأن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

أمير مرتضى
أمير مرتضى

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، عن مفاجأة صادمة للجمهور، بأن الصفقات الجديدة التى سيتعاقد معها النادي لن تُشارك مع الفريق في دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام نظيره اليكت سبورت التشادي.

تصريحات امير مرتضى 

وقال أمير مرتضى، في تصريحات لقناة “أون تايم سبورت” بعد نهاية مباراة الزمالك والمصري: "الصفقات الجديدة لن تُشارك مع الفريق في دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، عندنا وقت كبير من أجل إنهاء التعاقدات الجديدة".

صفقات الزمالك الجديدة.. 

وأضاف: "إبراهيم نداي وزكريا الوردي الثنائي الأجنبي اللذان أعلن عنهما مرتضى منصور يجريان الكشف الطبي وينهيان الإجراءات ثم يشاركان في التدريبات مع اللاعبين، وباقي الصفقات سيتم الإعلان عنها تباعًا".

موعد مباراة الزمالك في أفريقيا.. 

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وإليكت سبورت أحد أيام 9 و10 و11 سبتمبر المقبل على ملعب إليكت سبورت في تشاد، بينما تقام مباراة العودة أحد أيام 16 و17 و18 من نفس الشهر بالقاهرة.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في وقت سابق تجنيب 6 أندية من اللعب في دور الـ64 «الدور التمهيدي الأول»، هي الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي والرجاء المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وكانت هناك مفاضلة بين الزمالك ومازيمبي الكونغولي قبل أن يستقر كاف على مازيمبي، على أن يبدأ الزمالك مبارياته من الدور التمهيدي.

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في مواجهة فريق إيلكت سبورت، بطل تشاد، في الدور التمهيدى الأول من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وفى حال فوز الزمالك سيواجه الفائز من فلامبو دو سنتر البوروندى والاتحاد الليبى.

 

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