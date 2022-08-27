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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبدالعال يتعرض لموقف محرج على الهواء.. فيديو

رضا عبد العال
رضا عبد العال

امتنع رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن تنفيذ وعده "بحلاقة شعره"، وذلك بعد خسارته للرهان مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، والخاص بتتويج بيراميدز ببطولة الدوري كما توقع في وقت سابق خلال الموسم.

وكان رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، توقع في وقت سابق فوز نادي بيراميدز بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري 2021-2022، مشيرًا إلى أنه يراهن على حدوث ذلك، وحال خسارة الفريق لقب الدوري لصالح الأهلي أو الزمالك، سوف يحلق شعره.

خسارة الرهان.. 

وقال "مهيب" خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "اللعيب" المذاع على "إم بي سي" مصر: "الكابتن رضا عبد العال رسميًا خسر الرهان، إن بيراميدز سيفوز بالدوري اللي توج به نادي الزمالك، ولم يوفى بوعده ومحلقش شعره".

ورد "عبد العال": "وربنا حلقت، ونفذت وحلقت شعري، لكن أنا كل ما بحلق أحلو، وإعداد البرنامج صورني وأنا بحلق، لكن مقدرش أحلق بالمكنة لأنى في حياتي محلقتش بالمكنة مش معقول هحلق بيها دلوقتي".

وأوضح "مهيب": "للأمانة الكابتن رضا كان هيلحق وأول ما شاف المكنة قام جري".

وكان "عبد العال" قد وجَّه رسالة إلى محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، قائلًا: "متقصروش رقبتي، هبقى مسخرة، فيه ناس فرحانة فيا عشان بيراميدز خسر الماتش اللي فات ضد الأهلي، وقولتلهم بيراميدز هياخدوا الدوري، وقول لتاكيس جونياس أتوصى بتراوري".

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وأضاف: "شايف إن الزمالك والأهلي مش كويسين هذا الموسم، وأراهن على فوز بيراميدز بالدوري، بس يكون فيه عدالة تحكيمية، واللاعيبة أخلصت".

وواصل: "لازم لاعبي بيراميدز يحسوا إنهم عايزين يكسبوا البطولة، ولو اتظلموا محدش يكلمني، ولو الأهلي أو الزمالك خدوا الدوري هحلق شعري، مش هحلقه أقرع بس هقصره".

 

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