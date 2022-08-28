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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

احتفالا بالذكرى الستين لخطاب جون كينيدي.. فعاليات مرتقبة من وكالة ناسا

الذكرى الستين لخطاب
الذكرى الستين لخطاب جون كينيدي

تستعد وكالة ناسا لعلوم الفضاء وجامعة “رايس” في هيوستن" لاستضافة أحداثا عديدة في شهر سبتمبر 2022 للاحتفال بالذكرى الستين لخطاب جون كينيدي التاريخي في استاد رايس، حول إرسال رواد فضاء الى سطح القمر قبل نهاية العقد وإعادة الطاقم بأمان إلى أرض.

الذكرى الستين لخطاب كينيدي

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، سيقدم تلفزيون وكالة ناسا بث مباشر للحدث يوم الاثنين 12 سبتمبر عند الساعه 07:00 مساءً بتوقيت مكة، لإحياء ذكرى الخطاب.

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وكالة ناسا تُعيَّن الخروف شون رائد فضاء لاستكشاف القمر ضمن مشروع أرتميس

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وكالة ناسا الأمريكية تراقب الكائنات الفضائية.. تفاصيل

وتستعد اليوم وكالة ناسا مستعدة لإطلاق رحلة الوكالة التجريبية "أرتيمس I" إلى القمر، وهي خطوة كبيرة إلى الأمام في عصر جديد من استكشاف الإنسان للفضاء.

ولم تستهدف ناسا قبل اليوم الاثنين، 29 أغسطس ، إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي لإرسال مركبة أوريون الفضائية في رحلة اختبارية ضمن مهمة ارتيمس I حول القمر والعودة إلى الأرض.

خطاب كينيدي التاريخي

ويذكر أن في عام 1962، ألقى الرئيس كينيدي خطابًا تاريخيًا في جامعة رايس حول خططه الجديدة لارسال البشر الأوائل إلى القمر وبعد ستين عامًا ، تم اختيار الذهاب إلى القمر ثم إلى المريخ.

وتستعد وكالة ناسا حاليا لإطلاق أول رحلة تجريبية لأقوى صاروخ في العالم ارتيمس الأول هذه المرة.

وسيتم الذهاب إلى القمر بهدف إنشاء قاعدة بشري لتعلم كيفية العيش و العمل في الفضاء السحيق للتحضير للمهمات البشرية الأولى إلى المريخ. وذلك بمواصلة البناء على إرث برنامج أبولو بينما يستعد جيل أرتميس للذهاب أبعد في الكون أكثر من أي وقت مضى.

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