ورش قراءة ورسم حر لاكتشاف المواهب فى شمال سيناء

نفذت قصور وبيوت الثقافة بمدن وقري محافظة شمال سيناء ، ورش "قراءة، رسم حر، لاكتشاف مواهب فى المجالات الثقافية والفنية"، وذلك في إطار الأنشطة الصيفية لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء.



وقال أشرف المشرحانى رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، إنه تم بمرسم فرع ثقافة شمال سيناء ، استكمال فعاليات ورش تعليم الفنون التشكيلية للأطفال الموهوبين والشباب تحت إشراف الفنانة إيناس سمير مدير القصر.

وفى بيت ثقافة 30 يونيو مركز بئر العبد تم تنفيذ مسابقة فنية فى الرسم بالقرية لتشجيع الأطفال وتنمية موهبتهم، وتوزيع بعض الجوائز العينية على الأطفال المشاركين بإشراف سليمان منصور مدير البيت.

ذوي القدرات الخاصة

وقال المشرحاني، إن قصر ثقافة بئرالعبد نفذ محاضرة بعنوان "دور الأسرة فى التعامل مع الأطفال من ذوى القدرات الخاصة" حاضر فيها، محمود عيد تحت إشراف إبراهيم سالم ومدير القصر عبد السميع نوفل .

وفى مكتبة الطفل بقرية نجيلة تم تنفيذ ورشة حكى قصص، وتم استعراض كتاب "قصة أغنية " تأليف حسن الزناتى.

