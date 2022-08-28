مياة الشرقية تعلن اجتياز محطة معالجة الصرف الصحي بقنتير اختبارات لجنة T.S.M

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية حصول محطة معالجة صرف صحي قنتير بمركز فاقوس ولأول مرة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM .

وأشار رئيس مجلس إدارة الشرقية، إلى أن الإنجاز يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، بالإضافة لمتابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

فيما وجهت لجنة الاختبار الشكر لجميع العاملين بالمحطة على الجهد المبذول للحفاظ علي مستوي الاداء الفني للمحطة وتطبيقها لكافة معايير الحصول على تلك الشهادة، والتي تأتي ضمن خطة عمل الشركة للعام 2022 بهدف حصول محطات المياه المرشحة ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة.

يذكر أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهرياً، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتى تتمثل فى صيانة الأجهزة دورياً.

ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب لتحقيق أفضل خدمة للمواطنين.