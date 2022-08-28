الرئيس العراقي: ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم /الأحد/، أن بلاده ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية، وذلك خلال لقاء عقده مع السفيرة الاسترالية لدى بغداد "بولا جانلي".



وأكد صالح ـ في بيان حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ ضرورة تعزيز العلاقات العراقية الأسترالية في مختلف المجالات وخصوصا في المجال الاقتصادي والثقافي والأمني؛ بما يحقق المصالح المتبادلة، مضيفا أنه بحث مع السفيرة الاسترالية سبل دعم العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أن الحادث الذي تعرضت له سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد هو أمر مدان ومستنكر.