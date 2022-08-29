أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

صدم الشارع اللبناني والوطن العربي بخبر وفاة الفنان جورج الراسي وصديقته زينة المرعبي إثر حادث سيارة عقب عودتهما من إحياء حفلة الراسي الأخيرة بسوريا .

شقيقة جوروج الراسي تتهتم الدولة

كشفت نادين الراسي شقيقة جورج الراسي عن السبب الحقيقي وراء وفاة شقيقها وأن الحادث ليس قضاء وقدر كما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية ولكنه إهمال من جانب الدولة اللبنانية وإهمال إدارة الأشغال.

وقالت التقارير الأولية للطبيب الشرعي اللبناني، أنه لا وجود لأي تشويه إطلاقا بجسد جورج الراسي، أو رأسه مرجحين أن قوة الصدمة أدت إلى الوفاة.

فيما أفادت التقارير، أن جثمان جورج الراسي وزينة المرعبي لايزال في مستشفى تعنايل في لبنان، وأن غياب الإضاءة عن الطريق كانت سببا في حادث اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني.

ظهر المطرب جورج الراسي في آخر حفل غنائي له أحياه ليلة الجمعة 26 أغسطس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بلحظات في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 27 أغسطس.

ونشر أحد المتواجدين في حفل جورج الراسي مقطع فيديو من حفله الأخير ليلة أمس، الجمعة، وظهر فيه جورج يغني ويرقص قبل أن يودع محبيه وجمهوره بحادث مأساوي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال فيديوجراف التالي.