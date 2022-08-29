عاجل
ما تحطش إيدك عليا.. عندما هاجمت ليلى علوي معجبا حاول لمسها | حكايات موديسا Togg وVinfast أحدث المنضمين.. الأسواق النامية الفرصة الوحيدة لشركات السيارات التركية والفيتنامية الرئيس يوجه بالتعرف على آراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية.. نواب: قرار ينتظره الشعب المصرى.. ويخفف العبء عن الأسر ويحارب الغلاء  الصناعات الغذائية: نثق في محافظ البنك المركزي.. ونتوقع صدور قرارات ايجابية قريباً الآن .. أسعار جديدة لـ الذهب يكشف عنها رئيس الشعبة | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

حادث مصرع جورج الراسي
حادث مصرع جورج الراسي

صدم الشارع اللبناني والوطن العربي بخبر وفاة الفنان جورج الراسي وصديقته زينة المرعبي إثر حادث سيارة عقب عودتهما من إحياء حفلة الراسي الأخيرة بسوريا .

شقيقة جوروج الراسي تتهتم الدولة 

كشفت نادين الراسي شقيقة جورج الراسي عن السبب الحقيقي وراء وفاة شقيقها وأن الحادث ليس قضاء وقدر كما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية ولكنه إهمال من جانب الدولة اللبنانية وإهمال إدارة الأشغال.

وقالت التقارير الأولية للطبيب الشرعي اللبناني، أنه لا وجود لأي تشويه إطلاقا بجسد جورج الراسي، أو رأسه مرجحين أن قوة الصدمة أدت إلى الوفاة.

فيما أفادت التقارير، أن جثمان جورج الراسي وزينة المرعبي لايزال في مستشفى تعنايل في لبنان، وأن غياب الإضاءة عن الطريق كانت سببا في حادث اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني.

ظهر المطرب جورج الراسي في آخر حفل غنائي له أحياه ليلة الجمعة 26 أغسطس، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بلحظات في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 27 أغسطس.

ونشر أحد المتواجدين في حفل جورج الراسي مقطع فيديو من حفله الأخير ليلة أمس، الجمعة، وظهر فيه جورج يغني ويرقص قبل أن يودع محبيه وجمهوره بحادث مأساوي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال فيديوجراف التالي.

جورج الراسي نادين الراسي شقيقة جورج الراسي مصرع جورج الراسي حادث جورج الراسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

بفرمان من الخطيب.. مانويل جوزيه يقترب من العودة للأهلي

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

الحقونا بنغرق.. كواليس انتشال جثمان 15 مصريا قرب سواحل ليبيا

بفستان لافت.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة من جديد| شاهد

موضوعات متعلقة

انفجار شمسي يضرب الأرض.. موجه حارة قادمة لم تحدث من 300 عام

التابلت مستمر وإلغاء لجان الأكابر.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن مشاكل الثانوية العامة

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

3 نساء في حياة جورج الراسي| زوجته وشقيقته.. وحياته انتهت مع صديقته

ارتفاع منسوب النيل وحدوث فيضانات.. هل تتأثر مصر بما يحدث في السودان؟

مش بتاخد مهدئات ولا حامل.. طبيب شيرين عبدالوهاب يكشف سبب زيادة وزنها

بيتك أولاً قبل مهنتك.. غضب ضد شيرين غالب بسبب نصيحتها لطالبات طب الأزهر

انتوا بتموتوني كل يوم .. زوجة شريف منير تفتح النار عليه بسبب بناته

ترشيحاتنا

مقدم الحجز | سقوط عصابة بنصب من نوع جديد في شقق وشاليهات المصايف

ترجع ولا مترجعش.. مصير الشبكة والمهر حال انتهاء الخطوبة بوفاة أحد الطرفين

خليك ناصح.. هاتف جديد رخيص وبنفس مميزات هواوي اللي بـ15 ألف

التعليم العالي: غدًا ختام التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة

مخاوف من الفوضى.. احتجاجات بالمنطقة الخضراء بعد اعتزال مقتدى الصدر العمل السياسي

الآن .. أسعار جديدة لـ الذهب يكشف عنها رئيس الشعبة | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بطانة.. شاهد| هنا شيحة تستعرض أناقتها بفستان ملفت

بفستان لافت.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة من جديد| شاهد

نيكي ميناج وليل ناز وتايلور سويفت الأفضل.. القائمة الكاملة لجوائز MTV

هل أنت منهم؟.. 7 أبراج محظوظة في الحب

فيديو

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

مكشوف البطن.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفيديو جديد على إنستجرام

اشتقتلك قد الكون.. فيديو مؤثر لنجل جورج الراسي بعد وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ