الداخلية تضبط قضايا تجارة في العملة بقيمة 61 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى قضايا الأموال العامة عن ضبط (39) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (110,479,018 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط (28) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (61,907,018 مليون جنيه).

وفى مجال قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (1565) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (292) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى (138) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (8) أبرزها (وحدة معالجة مركزية - هارد ديسك – كاميرا – مايك صوت – كارت صوت) ، وكذا ضبط (154) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (3500) تمثلت فى ( كتب تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة، وكتب دراسية خارجية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وفى مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (1458) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1725) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و (605) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و (278) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و (136) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (991) لنش سياحى.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .

