البورصة تخسر 3 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات اليوم، الأحد، أول الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا “إيجي إكس 70” و"إيجي إكس 100"، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 689.774 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 10178 نقطة، واستقر مؤشر "إيجي إكس 50" عند مستوى 1932 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 12545 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 4122 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2224 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة.

