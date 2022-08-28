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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: استضافة مصر لمؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة يؤكد دورها المحوري في القارة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أشاد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، باستضافة مصر لمؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة بحضور وفود 55 دولة، قائلا:  المؤتمر يؤكد دور مصر الريادي ومكانتها بالنسبة للقارة الأفريقية.

وأضاف هندي، في بيان له، أن مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة والذي تستضيفه القاهرة ويعقد بحضور وفود 55 دولة يأتي تقديراً لريادة الدولة المصرية ومكانتها الدولية في القارة السمراء، كما أنه يعد تتويجاً لجهود الحكومة الرامية، مؤكدا أن مصر لم تتوان لحظة في حمل قضايا القارة على كاهلها والعمل على حلها.

وأشار وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إلى أن مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة سيكون فرصة جيدة من أجل استعراض الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في السنوات الماضية وذلك في كافة القطاعات، فضلا عن مواجهة العديد من التحديات.

وتابع هندي: المؤتمر سيكون فرصة أيضا لتبادل الخبرات والتجارب بين المدن المصرية ونظيرتها الأفريقية، بالإضافىة إلى دراسة التحديات التي تواجه القارة كالزيادة السكانية والتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، وغيرها من الموضوعات الهامة التي من شأنها أن تعود بالنفع على شعوب القارة السمراء.

وتنطلق غدا أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، التى تستضيفها مصر.

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن الدورة  معنية بموضوعات الخدمة العامة والحكومات المحلية و التنمية الحضرية واللامركزية، وذلك فى الفترة من 29 حتى 31 أغسطس الحالى ، بحضور وفود 55 دولة أفريقية و ممثلين عن برنامجى الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" و الأغذية العالمى ، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة ، بتعميق التعاون والعلاقات المشتركة مع دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات .

ويتم افتتاح أعمال اجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة فى اليوم الثالث لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقى في 31 اغسطس الجارى،  وأعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه لحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الافتتاح و أن يشهد مراسم التوقيع على اتفاقية استضافة القاهرة لقمة المدن الأفريقية 2025.

وسيتم عقد على أن اجتماعات للخبراء فى لجان فرعية على مدار أول و ثانى أيام المؤتمر لمناقشة و استعراض وجهات النظر فيما يتعلق باللامركزية و الحكومات المحلية ، و الخدمة العامة و الإدارة ، و المستوطنات البشرية و التنمية الحضرية ، على أن يتم تقديم تقارير اللجان الثلاث فى الجلسة العامة.

وزراء التنمية المحلية مجلس الشيوخ المهندس أحمد صبور لجنة الاسكان لجنة الإسكان والإدارة المحلية

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