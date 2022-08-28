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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

آيتن عامر وطليقها
آيتن عامر وطليقها

تصدرت الفنانة آيتن عامر، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، خلال الساعات الماضية، بسبب اهتمام جمهورها بالبحث عن مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم مغلق للصيانة. 

وكانت آيتن عامر، نالت اهتمام جمهورها في بداية أغسطس الجاري، بعد الكشف عن خبر طلاقها للمرة الأولى، من خلال موقع صدى البلد الإخباري، الذي انفرد بنشر الخبر لأول مرة. 

 

طلاق آيتن عامر 

علم موقع "صدى البلد" من مصادر مقربة إنه تم الطلاق بين الفنانة آيتن عامر، وزوجها مدير التصوير عز العرب بشكل رسمي، وأضافت المصادر إنه تم الطلاق لدى محام شهير في المنيل.

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رد فعل طليق آيتن عامر 

على الرغم من طلاقهما إلا ان زوج آيتن عامر السابق  ؛ مدير التصوير عز العرب لا زال لم يغير حالته الاجتماعية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويظهر في  الحساب الخاص به على الفيس بوك كلمة " متزوج " حيث لم يغيرها حتي الآن. 

 

وصلة رقص لـ آيتن عامر بعد طلاقها 

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى فيديو جديد للفنانة  آيتن عامر ترقص على أنغام أغنيتها “خطافة الرجالة” عقب إنفصالها عن زوجها مدير التصوير عز العرب .

وأكدت الفنانة آيتن عامر، أنها تقدر جمهورها، ومتابعيها، وتريد التواصل معهم بشكل مستمر، ولكن الأشياء الخاصة بها، وبحياتها الشخصية تغلق الباب على نفسها، ولا تريد أن يتدخل أحد فيها.

صورة مفاجئة لـ ايتن عامر بعد خبر طلاقها

في رد مفاجئ بعد أخبار طلاقها ؛ نشرت الفنانة ايتن عامر عبر ستوري صفحتها على إنستجرام صورة لخبر طلاق دان بالزرين بعد أيام من زواجه وعلقت عليها ايتن بايموجي ساخر ؛ وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي تأكيد لخبر طلاقها وان الطلاق أصبح منتشرا .

 

آيتن عامر وقصة زواجها

أما عن قصة زواج آيتن عامر، فتمت خطوبتها ومحمد عز العرب عام 2015، واقتصر الحفل على حضور وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزى بمنزلها، وسط حضور لعدد من أصدقاء أيتن المقربين لها بشكل شخصى.

احتفل الثنائي بزفافهما يوم 23 يوليو 2015، بعد وقت قصير من خطبتهما.

اللقاء الأول كان  أثناء تصوير مسلسل السبع وصايا، ووصفته بالسخيف ثقيل الدم، ولكنها أحبته في لقائهما الثاني أثناء تصوير فيلم زنقة ستات. 

آيتن عامر وطليقها

منشور غامض لـ آيتن عامر

لا يزال خبر انفصال الفنانة آيتن عامر عن والد أبنائها مدير التصوير محمد عز العرب يمثل صدمة لمتابعيها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع عدم تعليقها على الحدث حتى الآن.

وفضلت آيتن عامر تتجاهل أخبار انفصالها المؤكدة من قبل المقربين منها، وفي منشور غامض نشرت عبر ستوري انستجرام صورة وكتبت:" ربنا ينتقم منكوا"، دون إشارة لأى أشخاص.

 

حديث ايتن عامر عن زوجها 


آيتن كانت حريصة على أن تتحدث عن زوجها في البرامج التلفزيونية وقالت يحاول بكل الطرق عمل الأشياء التى تسعدها، موضحة أنها قبل أن تتحدث عن الأشياء التى ترفضها يقوم بتنفيذها من نظرات العين.

وأضافت الفنانة آيتن عامر، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن  زوجها يحاول بكل الطرق الإقلاع عن التدخين لآنها لا تحب التدخين، ولفتت إلى أنها تحب زوجها، وهو الآخر يحبها.

قالت الفنانة آيتن عامر، إن زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، طلب منها أن تطبخ له الأكل الصعيدي؛ موضحة أن بعض الاكلات كانت لا تعرفها وكانت تتصل بزوجة صديقه لتشرح لها.

 

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