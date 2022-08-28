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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

متهم بسوء السلوك الجنسي مع 4 فتيات..مغني شهير يعترف بتبادل الرسائل الجنسية

وين باتلر
وين باتلر

رد المغني وين باتلر أحد أعضاء فرقة Arcade Fire الغنائية، لموقع independent على الاتهامات التي وجهت له مؤخرا من نساء بـ سوء السلوك الجنسي. 

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وين باتلر متهم بسوء السلوك الجنسي:

 

وأدعت 4 نساء أن وين باتلر مارس معهم بعض الأفعال غير اللائقة، وذلك  خلال فترة ما بين 2015 و2020، وزعمن أنهن التقين بـ وين باتلر في أحد حفلاته الغنائية.

 

وأدعت فتاة تدعى ليلي، أنها التقت المغني وين باتلر في حفل موسيقي في مونتريال في يناير 2015، أعطاها خلالها المغني رقم هاتفه المحمول، وبعد ذلك صدر من وين باتلر بعض الأفعال الغير لائقة وحاول إقامة علاقة معها لكنها رفضت.

 

واعترف وين بتلر بتبادل الرسائل الجنسية مع تلك المرأة، لكنه نفى بشدة أن تفاعلهما لم يكن بالتراضي، مؤكدًا أن غالبية هذه العلاقات قصيرة العمر ولم تكن طويلة.

 

وأكد المغني وين باتلر أنه بريء تمامًا من الادعاءات التي وجهت له، كما وجه اعتذارًا للجميع قائلًا: آسف جدًا لأي شخص آذيته بسلوكي، وذلك من خلال بيان تم نشره عبر موقع independent.

 

وأضاف وين باتلر: سأستمر في التطلع إلى الأمام وشفاء ما يمكن علاجه، والتعلم من التجارب السابقة، ويستعد المغني الأمريكي خلال الفترة المقبلة إلى إقامة عددًا من الحفلات الغنائية رفقة فرقة Arcade Fire

 

معلومات عن  وين باتلر

 

وين باتلر كاتب أغاني ومغني وشاعر أمريكي، وهو عضو بفرقة Arcade Fire الغنائية الكندية، واشتهر بصوته المميز، والذي حاز على إعجاب واسع من محبين موسيقى Indie rock.

سوء السلوك الجنسي وين باتلر المغني وين باتلر

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