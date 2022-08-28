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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش هتغير.. رسالة غامضة تكشف سبب طلاق آيتن عامر |فيديو

ايتن عامر وطليقها
ايتن عامر وطليقها

نشر عز العرب طليق الفنانة آيتن عامر، مقطع فيديو لأغنية don't be shy "لا تكن خجولا" للمطربين العالميين Karol G و Tiësto.

وجاء في مقطع الفيديو الذي نشره طليق آيتن عامر: " يقول الناس انني لن اتغير ، ولن أتغير ، وانا اعلم انك تحب ذلك فانت تعرف مكان عقلي".

من جانبهم تداول رواد السوشيال ميديا الفيديو ؛ معربين عن اعتقادهم انها رسالة لطليقته آيتن عامر.

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طلاق آيتن عامر وعز العرب:

ولا يزال خبر انفصال الفنانة آيتن عامر عن والد أبنائها مدير التصوير محمد عز العرب يمثل صدمة لمتابعيها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع عدم تعليقها على الحدث حتى الآن.

وفضلت آيتن عامر تتجاهل أخبار انفصالها المؤكدة من قبل المقربين منها، وفي منشور غير متوقع نشرت عبر ستوري انستجرام فيديو مكتوب عليه في محكمة الله نلتقي، وكتبت عليه انا بقول درر والله.

وتهتم أيتن عامر حاليا بنجاح ألبومها الغنائي وخاصة أغنيتها الجديدة "توتا فروتا" وتنشر فيديوهات تيك توك حرص جمهورها على القيام بحركات ومشاهد تمثيلية على كلماتها.

 

أغنية توتا فروتا:

وحققت أغنية "توتا فروتا" حوالي مليون ونصف المليون مشاهدة خلال 10 أيام من طرحها على موقع يوتيوب، وذلك بعد حوالي شهرين من طرح أغنية "خطافة الرجالة".

وتلقت أيتن عامر دعما خاصة من شقيقتها الفنانة وفاء عامر بعد انتشار خبر طلاق الأولى، ونشرت فيديو لها عبر تطبيق انستجرام، وهي تجري تيك توك على أغنية "توتا فروتا" معبرة عن حبها لها على وقوفها بجانبها ودعمها في العديد من المواقف.

ونشرت الفنانة أيتن عامر تغريدة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت أيتن عامر في التغريدة: "مع احترامي لكل معايير الجمال بس مفيش احلي من القبول، يعني ممكن متكونش الاجمل أو الأحلي بس عندك حضور مميز، بيحسسك إنك اخدت مكانه في قلوب كل اللي حواليك ، من غير ما تبذل أي مجهود اجعل لروحك بصمة وحضور مميز وسيرة وأثر طيب".

وأضافت الفنانة آيتن عامر، خلال حوار سابق لها مع الإعلامي عمرو أديب، أن هناك أحد الأشخاص بعت لها رسالة، جاء فيها "بحبك جدًا وهتطلقى أمتي" وكشفت أنها ردت عليه: "لما تموت إن شاء الله".

ولفتت إلى أنها ترد على أى شخص يوجه لها سؤالا، معلقة: “مش بعرف أسكت لحد”.

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