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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شقيقة المُصاب بمشاجرة ساحل طما: حماة أختي مبتحبهاش وبعتت ولادها كسروا دماغ أخويا

المُصاب أحمد ماهر
المُصاب أحمد ماهر

"حماة اختي بتهددنا وأخويا بين الحياة والموت.. مش هنسيب حقه وعاوزين الشرطة تحمينا من شر الناس دي"، هكذا استغاثت مروة ماهر، برجال الشرطة البواسل، بمديرية أمن سوهاج؛ من أجل حمايتها وحماية أسرتها من والدة وأشقاء زوج شقيقتها، بعد إصابة شقيقها الأصغر منها سنًا، بكسر بالجمجمة، بمشاجرة بين الطرفين؛ لخلافات المُصاهرة القائمة فيما بينهما، بساحل طما شمالي محافظة سوهاج.

وأضافت العشرينية، أن شقيقتها غاضبة وتستقر بمنزل اسرتها من قبل عيد الأضحى المُبارك؛ بسبب خلافات بينها وبين والدة زوجها واشقاءه، وأن زوجها يحب شقيقتها كثيرًا، والأخيرة تحبه أكثر لكن هذا الأمر لم ينال إعجاب والدته واشقاءه، وجعل معاملتهم تزداد سوءًا لها؛ ما جعلها تترك منزل زوجيتها وتجلس بمنزل أسرتها.

كسرا جمجمة شقيق زوجة شقيقهما

"قاعدين في أمان الله وجوز اختي معانا بيصالحها عشان ترجع البيت.. اختي كانت مصممة تعيش في شقة برا عن أهله.. ولقينا الباب شبه بيتكسر علينا اتاريهم اخوات جوز اختي جايين ينفذوا كلام امهم ويخربوا على اخوهم واهو اخويا اللي هيروح بين الرجلين.. حسبنا الله ونعم الوكيل شاب في بداية عمره وزهرة شباب يضربوا فيه لحد ما يجيبوا له كسر في الجمجمة.. اخويا مش ناطق".

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هكذا وبنبرة حزن يسكنها آنين الوجع، وبعينان تمطران الدموع مطرًا غزيرًا، تقص مروة ماهر، ما حدث يوم المشاجرة التي لاقى فيها شقيقها الأصغر أحمد ماهر، مصيره الآليم، حيث جلس الفِراش بعد إصابته بكسر بالجمجمة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ ليسكن ضلوع ساحل طما الحزن بعد تلك الواقعة التي تبدل فيها المودة والرحمة بالجحود والجبروت.

واستكملت حديثها، موجهة نيرانه إلى الأمهات والحموات خاصة، قائلة:" يعني الأم لو مش بتحب البنت اللي هتشارك ابنها حياته وعمره متجوزهوش ليها من البداية لكن تاخدي بنت الناس عشان تراضيه وبعدين تعذبيها معاكي ده ميرضيش ربنا أبدًا.. اللي عندها بنات هيترد لها فيهم واللي معندهاش احب اقولها أن ربنا مبيسبش حق حد.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

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تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما أصيب 4 أشخاص، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات المُصاهرة القائمة فيما بينهما، بساحل طما الغربي دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة، ووجود مصابين بساحل طما الغربي دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من:"أ. ع- 27 عامًا- عامل- مصاب بجروح وسحجات بالرأس والساق، وشقيق زوجته أ. م- 18 عامًا- طالب- مصاب بكسر بالجمجمة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم"، طرف أول، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية.

و"م. ع- 35 عامًا- عامل، وشقيقه م. ع- 27 عامًا- عامل، شقيقي الأول من الطرف الأول"، طرف ثانٍ؛ بسبب خلافات المُصاهرة القائمة فيما بينهما، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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