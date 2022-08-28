عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بها أحجار كريمة.. ضبط ساعات رولكس مهربة مع راكب في مطار سوهاج

صدى البلد

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة ممدوح عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط عدد من الساعات العادية والثمينة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طيران شركة الجزيرة رقم 715 تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية والحقائب الخاصة بالراكب ر . م .  ا مصرى الجنسية والذى بدا عليه علامات القلق والارتباك .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم وضرائب جمركيه أجاب بالنفي .

وتم تمرير أمتعة الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفى عزوز مأمور الفحص تحت إشراف حسن علي أبو كريشة مدير إدارة عمليات الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أشياء معتمة وكثافات متماثلة.

وبالعرض على ممدوح عبدالشافى مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة جمركية لتفتيش الأمتعة من عمرو السيد أحمد رئيس الوردية وأمل الفالح بسيونى مأمور تفتيش الركاب وعبدالعزيز فؤاد مدير التعريفة بمكافحة التهرب الجمركي وبلال محمد ضاحى رئيس قسم الأمن الجمركي بإشراف أسامه عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركى فتبين وجود 16 ساعة ماركة رولكس يشتبه أن تكون بها أحجار كريمة و 9 ساعة ماركة رادو و15 ساعة ماركات أخرى البعض منها يشتبه أن تكون بها أحجار كريمة بإجمالى 40 ساعة مخبأة داخل حقائبه .

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر إتخاذ الإجراءات القانونية  وتحرير محضر ضبط رقم 26 لسنة 2022 .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط واحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.

IMG-20220828-WA0022
IMG-20220828-WA0022
IMG-20220828-WA0021
IMG-20220828-WA0021
IMG-20220828-WA0020
IMG-20220828-WA0020
IMG-20220828-WA0019
IMG-20220828-WA0019
IMG-20220828-WA0017
IMG-20220828-WA0017
الجمارك رجال الجمارك التهرب الجمركي ضبط مطار سوهاج سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

4 كلمات من الأهلى لـ رمضان صبحى بعد طلب العودة للفريق .. تفاصيل مثيرة

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبلد الوليد (1-0) في الدوري الإسباني

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

لاعب لن تتوقعه.. شوبير يعلن اسم رابع صفقات الزمالك الصيفية

هل يفعلها الزمالك.. رد فعل مثير من رمضان صبحي بشأن أنباء عودته للأهلي

انتظروا المفاجأة 15 سبتمبر.. ماذا يحدث في أسعار الدولار الأيام المقبلة ؟

رحيل سواريش .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني جديد

ترشيحاتنا

خبير أثري: قمة الأهرامات كانت مغطاة بالذهب ومهندسها الأفضل عالميا

بعد حصوله على المركز الثالث.. رسالة دعم من هاني شاكر لجماهير الأهلي..فيديو

تريزيجيه يقود هجوم طرابزون سبور أمام جالاتا سراي في الدوري التركي

مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر الأن (0-0) في الدوري الإسباني

التموين: 5 أصناف شاي في المجمعات الاستهلاكية .. وتوافر السلع بالأسواق

ارتفاع الدينار الكويتي.. ننشر أسعار العملات العربية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر الواحدة 500 جنيه.. حكاية أغلى أنواع البيض في العالم وفوائده الخرافية

شتموني وقالولي يا بواب.. رد ناري من سليمان عيد على جمهور الأهلي

بـ توب شفاف وبنطلون ممزق.. زوجة ماجد المصري بإطلالة جريئة | شاهد

بعد أزمة البنطلون والتوب.. صور أثارت ضجة لـ نور عمرو دياب

فيديو

هل طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي وما رد القلعة الحمراء؟.. فيديوجراف

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ