بها أحجار كريمة.. ضبط ساعات رولكس مهربة مع راكب في مطار سوهاج

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة ممدوح عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط عدد من الساعات العادية والثمينة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طيران شركة الجزيرة رقم 715 تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية والحقائب الخاصة بالراكب ر . م . ا مصرى الجنسية والذى بدا عليه علامات القلق والارتباك .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم وضرائب جمركيه أجاب بالنفي .

وتم تمرير أمتعة الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مصطفى عزوز مأمور الفحص تحت إشراف حسن علي أبو كريشة مدير إدارة عمليات الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أشياء معتمة وكثافات متماثلة.

وبالعرض على ممدوح عبدالشافى مدير الجمرك قام بتشكيل لجنة جمركية لتفتيش الأمتعة من عمرو السيد أحمد رئيس الوردية وأمل الفالح بسيونى مأمور تفتيش الركاب وعبدالعزيز فؤاد مدير التعريفة بمكافحة التهرب الجمركي وبلال محمد ضاحى رئيس قسم الأمن الجمركي بإشراف أسامه عبدالحليم مدير إدارة الأمن الجمركى فتبين وجود 16 ساعة ماركة رولكس يشتبه أن تكون بها أحجار كريمة و 9 ساعة ماركة رادو و15 ساعة ماركات أخرى البعض منها يشتبه أن تكون بها أحجار كريمة بإجمالى 40 ساعة مخبأة داخل حقائبه .

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 26 لسنة 2022 .

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وضبط واحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.

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