عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يارا نعوم تبرز جمال ملامحها بمكياج صاخب في أحدث ظهور

يارا نعوم
يارا نعوم

شاركت ملكة جمال مصر يارا نعوم زوجة نجم الأهلى السابق عماد متعب متابعيها أحدث إطلالتها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".
 

وتألقت يارا نعوم بإطلالة أنوثية، مرتدية توب ابيص، صمم من قماش ناعم ، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة تناغمت مع إطلالتها ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع لون الكشمير في الشفاه.

 


 


 

يُذكر أن يارا نعوم تزوجت من عماد متعب في عام 2013، وأنجبت منه ابنتيها تمارا وسيلين، ويعيشان معا حياة زوجية مستقرة.

من هي يارا نعوم زوجة عماد متعب

يارا نعوم هي ملكة جمال مصر السابقة ، حيث أنها شاركت في تلك المسابقة خلال عام 2008 ، ومن ثم حصلت على ذلك اللقب ، وكانت قبل مشاركتها في تلك المسابقة قد درست الديكور وذلك في معهد السينما ، وبعد ذلك بدأت العمل في ذلك المجال بما يتناسب مع دراستها حيث أنها كانت وذلك ضمن أنها في بداية حياتها عملت كمهندسة ديكور   تحت التدريب حيث أنها كانت تقوم بتصميم وإنشاء الديكورات وذلك تحت إشراف مهندسي الديكور الآخرين ، وكان من ضمن الأعمال الدرامية التي عملت فيها ضمن ذلك المجال هو مسلسل "أحزان مريم " وفيلم "حين ميسرة"
 

وتزوجت بلاعب النادي الأهلي السابق كابتن عماد متعب وخلال فترات متقاربة أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب أحدث الإطلالات الخاصة بها والتي تقوم بنشرها من خلال منصة التواصل "انستجرام " ، ضمن الحساب الخاص بها.
 

IMG_٢٠٢٢٠٨٢٨_٢٢٤٦٤٧
IMG_٢٠٢٢٠٨٢٨_٢٢٤٦٤٧
ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم زوجة عماد متعب مكياج صاخب بإطلالة تخطف الانظار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتظروا المفاجأة 15 سبتمبر.. ماذا يحدث في أسعار الدولار الأيام المقبلة ؟

مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر الأن (1-1) في الدوري الإسباني

هل يفعلها الزمالك.. رد فعل مثير من رمضان صبحي بشأن أنباء عودته للأهلي

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وبلد الوليد (4-0) في الدوري الإسباني

الكيلو بـ9 جنيهات قريباً.. هبوط عنيف في أسعار الأرز والطن يتراجع 3300 جنيه

زيارة خارجية غامضة لمسئول كبير بالأهلي تكشف هوية المدرب الجديد.. خاص

أزمة بين الأهلي وسواريش بسبب الشرط الجزائي.. تفاصيل

سوبر لوسيل.. قرار مفاجئ من إدارة الهلال السعودي قبل مواجهة الزمالك

ترشيحاتنا

مفاجأة.. شوبير يكشف موقف فايلر النهائي من تدريب النادي الأهلي

عمرو حسن: معدل الزيادة السكانية فى مصر الآن 4 أضعاف الصين

30 دقيقة للسيطرة على النيران.. تفاصيل اندلاع حريق بمبنى تجارة بني سويف

قبل نهاية رصيد العداد.. الكهرباء تطلق خدمة "سلفني شكرا" تيسيرا على المواطنين.. فيديو

محمد صلاح في خطر.. هل يفكر بفسخ التعاقد مع ليفربول لإنقاذ نفسه

أخطر قضية.. أحمد موسى يحذر: عدد سكان مصر هيبقى 179 مليون في 2050

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حادث مروع.. إبراهيم تاتليسس على كرسي متحرك وقدماه في الجبس.. صور

بالألماس.. زوجة عماد متعب تثير الجدل بهذه الاطلاله

توب مكشوف.. أمينة شلباية تثير الجدل بإطلالة صيفية على البحر

إزاي تتعشى بـ 5 جنيهات.. طريقة عمل بطاطس بالدمعة لايت

فيديو

هل طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي وما رد القلعة الحمراء؟.. فيديوجراف

رفيقة جورج الراسي بالحادث.. أسرة زينة المرعبي تنهار بجنازتها أمام المسجد| فيديو

وصلة رقص وصورة مفاجئة.. نفسية آيتن عامر بعد أيام من طلاقها

هل قبلت التحدي؟ طبيب شيرين عبد الوهاب يظهر مع كابتن مينا سمير 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

اﻟﻤﺰﻳﺪ