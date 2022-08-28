يارا نعوم تبرز جمال ملامحها بمكياج صاخب في أحدث ظهور

شاركت ملكة جمال مصر يارا نعوم زوجة نجم الأهلى السابق عماد متعب متابعيها أحدث إطلالتها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".



وتألقت يارا نعوم بإطلالة أنوثية، مرتدية توب ابيص، صمم من قماش ناعم ، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة تناغمت مع إطلالتها ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع لون الكشمير في الشفاه.













يُذكر أن يارا نعوم تزوجت من عماد متعب في عام 2013، وأنجبت منه ابنتيها تمارا وسيلين، ويعيشان معا حياة زوجية مستقرة.

من هي يارا نعوم زوجة عماد متعب

يارا نعوم هي ملكة جمال مصر السابقة ، حيث أنها شاركت في تلك المسابقة خلال عام 2008 ، ومن ثم حصلت على ذلك اللقب ، وكانت قبل مشاركتها في تلك المسابقة قد درست الديكور وذلك في معهد السينما ، وبعد ذلك بدأت العمل في ذلك المجال بما يتناسب مع دراستها حيث أنها كانت وذلك ضمن أنها في بداية حياتها عملت كمهندسة ديكور تحت التدريب حيث أنها كانت تقوم بتصميم وإنشاء الديكورات وذلك تحت إشراف مهندسي الديكور الآخرين ، وكان من ضمن الأعمال الدرامية التي عملت فيها ضمن ذلك المجال هو مسلسل "أحزان مريم " وفيلم "حين ميسرة"



وتزوجت بلاعب النادي الأهلي السابق كابتن عماد متعب وخلال فترات متقاربة أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب أحدث الإطلالات الخاصة بها والتي تقوم بنشرها من خلال منصة التواصل "انستجرام " ، ضمن الحساب الخاص بها.

