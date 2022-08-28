العمراني: أفريقيا أكثر القارات المتضررة من التغييرات المناخية .. فيديو

كشفت الدكتورة أمنية العمراني مبعوث رئيس قمة المناخ العالمية COP 27 للشباب أن هناك مؤتمر للشباب المصريين سوف يتم إقامته قبل مؤتمر COP 27 سوف يقام فى مدينة شرم الشيخ لمدة 3 أيام للتوعية بالتغييرات المناخية ومخاطرها.

وأضافت "العمراني" خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، ان قارة إفريقيا بها أكبر نسبة من الشباب فى العالم، مشيرة إلى أن أفريقيا أكثر القارات المتضررة من التغييرات المناخية.

وتابع مبعوث رئيس قمة المناخ العالمية COP 27 للشباب أن هناك هدف لتواصل الشباب مع صناع القرار لتوصيل أصواتهم فى قضية التغيرات المناخية.