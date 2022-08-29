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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. الجامعات الأهلية تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة للتقديم بها.. عبر هذا الرابط .. والتعليم تتابع وصول أوراق الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس لجان الدور الثاني للثانوية العامة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

غدًا.. فتح باب التقديم ببرامج الساعات المعتمدة بألسن عين شمس
أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الالسن جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم للعام الاكاديمي 2022_2023 نظام الساعات المعتمدة بدءا من 30 اغسطس 2022، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

الجامعات الأهلية تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة للتقديم بها .. عبر هذا الرابط
تواصل  الجامعات الأهلية استقبال الطلاب للتسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية وذلك بعد أن أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية.

 

للطلاب المغتربين..تعرف على الاوراق المطلوبة للتقديم بالمدن الجامعية بجامعة حلوان
أعلنت الإدارة العامة بـ المدن الجامعية جامعة حلوان عن فتح أبواب التسكين للطلاب المغتربين الذين تنطبق عليهم شروط التسكين للعام الجامعي 2022 /2023 وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

مد فترةالتقديم للقبول في برامج الدبلوم والدكتوراة بالسن عين شمس
يعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن بجامعة عين شمس، مد فترة التقديم للقبول في برامج الدبلوم والدكتوراة لخريف 2022 في مختلف التخصصات (اللغويات، الأدب، الترجمة التحريرية والفورية، تكنولوجيا الترجمة) حتى 10/9/2022.

 

31 أغسطس آخر موعد للالتحاق بـ الدراسات العليا في جامعة حلوان
تواصل كليات جامعة حلوان استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا، حيث بدأ استقبال طلبات التقديم بمرحلة الدراسات العليا  الثلاث  بالعام الدراسي الجديد بكل المراحل.

 

التعليم تتابع وصول أوراق الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس لجان الدور الثاني للثانوية العامة

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وصول أوراق اسئلة امتحانات الجيولوجيا و التفاضل والتكامل و علم النفس إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022.

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