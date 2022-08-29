غدًا.. فتح باب التقديم لـ برامج الساعات المعتمدة في ألسن عين شمس

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الالسن جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم للعام الاكاديمي 2022_2023 نظام الساعات المعتمدة بدءا من 30 أغسطس 2022، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كشفت كلية الالسن بجامعة عين شمس موعد اختبارات القبول للطلاب الجدد برامج الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2022_2023 من الاحد 18 سبتمبر حتي الخميس 22 سبتمبر كالاتي :

برنامج اللغة الإنجليزية : الأحد 18 سبتمبر التحرير الثلاثاء 20 سبتمبر الشفهي

برنامج اللغة الصينية : الاثنين 19 سبتمبر

برنامج اللغة الفرنسية : الثلاثاء 19 سبتمبر

برنامج اللغة الاسبانية : الثلاثاء 20 سبتمبر

برنامج اللغة الألمانية : الأربعاء 21 سبتمبر

برنامج اللغة الروسية : الخميس 22 سبتمبر

برنامج اللغة الإيطالية : 22 سبتمبر

وأشارت كلية الالسن بجامعة عين شمس الي موعد اللقاء التعريفي للطلاب الجدد الاحد 28 أغسطس 2022 من الساعة 10 صباحا حتي 2 مساء لجميع البرامج .

وتقدّم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية....الخ) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأعلنت كلية الألسن عدد 8 برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة، وتعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين؛ حتى يصبحون باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

كما تستهدف إعداد كوادر من المترجمين المحترفين في مجالات الترجمة التحريرية والشفهية وتكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى القومي والإقليمي والدولي، وإعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام في عملية التعريب في المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.

[برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية - برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية. - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية - برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية - برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية - برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية]

والجدير بالذكر استضافت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس “ الحوار الوطنى للأطفال” الذى تقوم به وزارة البيئة بالتعاون مع جمعية عين البيئة.

كما عقدت الكلية دورة سفير المناخ الصغير للأطفال بالاشتراك مع جامعة الطفل ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وعبرت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى كلمتها الافتتاحية، عن سعادتها لوجود برنامج سفراء المناخ الصغار، مؤكدة انه من الضروري ان يكون لدى الأجيال القادمة الوعى الكافي تجاه الملفات المناخية والبيئية والسلوكيات المناسبة للحفاظ على البيئة المحيطة بهم.