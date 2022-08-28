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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستشفى جراحة القلب بجامعة عين شمس تستقبل فريق رويال برومبتون بإنجلترا.. اليوم

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

تستعد المستشفى الجامعي بجامعة عين شمس لزيارة الفريق الزائر بقيادة ألريك روسندال استشاري ورئيس قسم جراحة القلب بمستشفي رويال برومبتون و تعلن المستشفي عن استقبالها للحالات التي تحتاج هذه الخدمة ( جراحات الشريان الأورطي المتقدمة مثل استبدال قوس الشريان الاورطي والشريان الأورطي النازل بالصدر و جراحات الشريان الأورطي المتكررة ).

يأتي ذلك حرصاً من جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني و مستشفياتها الجامعية تحت إشراف الدكتور علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، على مواكبة توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية للمواطنين و تقديم أفضل خدمة طبية لجموع المصريين بالمجان ، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مستشفي أمراض و جراحة القلب و الأوعية الدموية، جامعة عين شمس و مستشفي رويال برومبتون بإنجلترا في مجال جراحات الشريان الاورطي.

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فريق إنجليزي يجري جراحات الشريان الأورطي بالمجان في مستشفى جامعة عين شمس

يأتي ذلك بمقر العيادة الخارجية للمستشفي  إعتباراً من اليوم الأحد الموافق ٢٨ أغسطس وحتى  الأربعاء ٣١ أغسطس في تمام الساعة ١٢ ظهراً ،علماً بأن جميع الجراحات ستتم مجاناً بالمستشفي.

ويتم الحجز للعيادات الخارجية عن طريق رقم الموبايل : 01050136045 أو الرقم  01200521246 ..أو رقم داخلي 1049 .

والجدير بالذكر أعلنت كلية الالسن جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم للعام الاكاديمي 2022_2023 نظام الساعات المعتمدة بدءا من 30 أغسطس 2022.

كشفت كلية الالسن بجامعة عين شمس موعد اختبارات القبول للطلاب الجدد برامج الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2022_2023 من الاحد 18 سبتمبر حتي الخميس 22 سبتمبر كالاتي :

برنامج اللغة الانجليزية : الاحد 18 سبتمبر التحرير الثلاثاء 20 سبتمبر الشفهي

برنامج اللغة الصينية : الاثنين 19 سبتمبر

برنامج اللغة الفرنسية : الثلاثاء 19 سبتمبر

برنامج اللغة الاسبانية : الثلاثاء 20 سبتمبر

برنامج اللغة الالمانية : الاربعاء 21 سبتمبر

برنامج اللغة الروسية : الخميس 22 سبتمبر

برنامج اللغة الايطالية : 22 سبتمبر

المستشفي الجامعي بجامعة عين شمس جامعة عين شمس المستشفى الجامعي قسم جراحة القلب مستشفي رويال

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