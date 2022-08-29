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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة.. مسئولة التأمين الصحي هددت بنشر مقاطع لطليقة زوجها ضد شخصيات مهمة|خاص

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

كشفت تحقيقات قضية مسئولة التأمين الصحي، والتي أحالتها النيابة إلي محكمة الجنايات في اتهامها بتهديد طليقة زوجها بإفشاء أمور خادشة والطعن والخوض في عرضها وشرفها، مفاجآت مثيرة على لسان الضحية. 

فيما أحالت نيابة غرب القاهرة الكلية مسئولة التأمين الصحي "موظفة بالهيئة العامة التأمين الصحي" الي المحاكمة الجنائية لاتهامها بتهديد طليقة زوجها بإفشاء امور خادشه والطعن في عرضها وشرفها.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمة والتي تعمل مراجع حسابات بالهيئة العامة لـ التأمين الصحي هددت المجنى عليها |و.ع| عبر تطبيق الواتس أب "كتابة" بإفشاء أمور خادشة بحياء نجلتها وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو تنازل نجلتها عن كافة حقوقها الشرعية من طليقها.

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نص تحقيقات قضية مسئولة التأمين الصحي - أقوال الضحية

س/ هل معك هاتفك المحمول التي قامت المشكو في حقها بارسال العبارات عليه ؟

ملحوظة.. الحاضرة قدمت إلينا هاتف محمول ويفحصه تبين وجود محادثة على تطبيق (الواتس اب ) نصها ( مش هاسيبك انتي وبنتك اللي خدت جوزي مني ومن ولادي لو التنازل في الشهر العقاري ماجاش الفضيحة هاتبقي المره دي كبيرة قوي علي فكره كدة كدة بنتك ملهاش عندي حاجه بس هو موضوع وقت واحنا مش فاضين نستني نسمع سيرة بنتك اخلصوا أحسن لكم الفضائح لسه ما بدأتش الجيران كلهم مفيش واحد دافع عن بنتك الظاهر إن بنتك مفضوحة في الشارع وعارفين كل حاجة عنها ومحمد اللي سهرانة معاه كل يوم"، ورسالة نصية "وده أخرتنبيه هحمل كل حاجة على اليوتيوب وتبقي قضية رأي عام وهندعي أنه بيشتم اكبر ناس في البلد" وأضافت الشاكية بانها سبق تقديم صوره صوتية من تلك المحادثات.

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س/ وما قصد المشكو في حقها من ارسال تلك المحادثات ؟

ج/ هي قصدها تهددنا بالفضيحة والتنازل عن حقوقي الشرعية من طليقي اللي هو زوجها  المشكو في حقها.

س/ و هل توجد ثمة قضايا بينكم ؟ 

ج/ ايوة رفعت قضية ضد طليقي عشان اخد نفقة زوجية ودعوة واسترداد منقولات زوجية ولسه هرفع عليه نفقة متعة.

س/ وهل تم صدور أحكام نهائية بتلك القضايا ؟

ح / صدر حكم أول درجة بثلاثة آلاف جنيه.

س/ وما هي الاضرار التي وقعت عليك من جراء تلك الألفاظ والعبارات ؟

ج/ اتفضحت بين جيراني.

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س/ ما مضمون العبارات التي انطوت على تهديدات و ابتزاز لك؟

ج/ هددتنا "مسئولة التأمين الصحي" بأنها هتفضحنا في الشارع وسط الجيران وهددتنا بمعارفها انها هتودينا أمن الدولة لو بنتي مارحتش الشهر العقاري تتنازل لطلقها عن حقوقها الشرعية كلها.

س/ ما قولك فيما جاء باقوال المشكو في حقها باستيفاء النيابة العامة (تلوناها عليها تفصيلا)؟

ج / الكلام ده غير صحيح و بنتي لما اتكلمنا معاها في مرض جوزها كانت بتعرفها انها مخلفتش منه علشان هو عنده مشكلة صحية مش بتقولها كدة علشان تخوض في شرفها.

س/ وما قصد المشكو في حقها من إرسال تلك المحادثات ؟

ج/ هي قصدها "مسئولة التأمين الصحي" تهددنا بالفضيحة علشان تجبر بنتي تتنازل عن حقوقها الشرعية من طلقها.

س/ وما هي الأضرار التي وقعت عليك من جراء تلك الألفاظ والعبارات ؟

ج/ هو تسبب لي بأضرار أدبية و نفسية كبيرة لي و لسرتي.

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