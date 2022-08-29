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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم.. تنظيم حوار مجتمعي حول التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة

صدى البلد

ينظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الإثنين، حوارا مجتمعيا موسعا مع عدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة وذويهم والجمعيات الأهلية التي تعمل في هذا المجال، وذلك في إطار خطة المجلس الرامية إلى الاستماع لوجهة نظر الأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية المتعاملة معهم في التحديات التي تواجههم وآليات حلها، وكذا التعرض للمكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة، وما هو المأمول حتى نهاية هذا العام 2022 والذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عاما للمجتمع المدني.


وقالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن اللقاء يستضيفه نادي اليخت المصري بمدينة الإسكندرية، ويشارك فيه بالنقاش النائبة ندى ثابت عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ويشارك فيه بالحضور أيضاً ممثلو مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة، ويهدف اللقاء إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة وكذا المجتمع المدني، وصياغة هذه الإشكاليات وحلولها في الرؤية المقدمة من المجلس إلى منصة الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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