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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نقابة التشكيليين تنظم حفل افتتاح معرض تكوينات درامية.. 10 سبتمبر

صدى البلد

تنظم نقابة الفنانين التشكيليين، حفل افتتاح معرض "تكوينات درامية" للفنان اشرف الأعصر، يوم السبت 10 سبتمبر المقبل، بالقاعة المستديرة بمقر النقابة بدار الأوبرا. 

 

وقد يحضر الافتتاح الدكتورة صفية القبانى رئيسة نقابة الفنانين التشكيليين وعدد من الفنانين التشكيليين وحتى يوم السبت 17 سبتمبر المقبل. 
 

 جدير بالذكر، أن خلال شهر يوليو الماضى، وجهت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القبانى، نداءً إلى رجال الأعمال والمحافظين في القاهرة والمنيا والإسكندرية وأسيوط والمنصورة والأقصر، لدعم مشاريع التخرج بكلية الفنون الجميلة، خاصة قسم النحت.

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وأوضحت صفية القبانى، في بيان رسمى، أن الأعمال مبدعة ويعمل بها الطالب 40 يوما ليصبح مشروع التخرج وهو حلم منذ اليوم الأول لدخوله الكلية، ويمتد عبر سنوات الدراسة ويتبلور ويخرج عملا فنيا جميلا وقويا، هذه الأعمال من ماده الطين وهى تنهار في خلال أيام من التخرج بسبب تشقق الطين وتكسيره لإعادة تدويره وهذه طبيعة الدراسة.

وأشارت صفية القبانى، إلى أن هذه الدعوة تأتى مساندة للشباب، حيث إن تحمل تكاليف صب التماثيل من خامات كالبوليستر أو الجبس تكون بأرقام لا تتعدي 15 ألف جنيه والتمثال يصل ارتفاعه 3 أمتار وعرض مترين.

وأضافت صفية القبانى، أن هذه الأعمال تكون تحت إشراف ومراقبة الأساتذة وبهذه الطريقة والتكلفة البسيطة ستجد لدينا ما لا يقل عن 200 عمل نحاس ما بين ميدان أو حائطي بارز غائر، ويمكن لهذه الأعمال أن توجد في ميادين أو على الحوائط.

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