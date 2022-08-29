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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائد الهلال السعودي جاهز لمواجهة الزمالك في سوبر لوسيل.. تفاصيل

الهلال السعودي
الهلال السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن سلمان الفرج قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، سيخضع إلى اختبارات فنية وبدنية، اليوم وغدًا، لمعرفة مدى إمكانية تجهيزه وإعداده قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، والتي ستُجرى الأربعاء المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن الفرج سيكون جاهزًا 100 في المئة، قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام الزمالك المصري في نهائي كأس سوبر لوسيل التي ستُجرى في الدوحة العاصمة القطرية يوم التاسع من سبتمبر المقبل.

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وتعرض الفرج لإصابة قوية في عظمة الساق أمام الفيصلي في جولة الحسم الأخيرة من دوري الموسم الماضي، مما اضطره إلى استخدام العكازين خلال فترة الإجازة حسب تعليمات الطبيب، وغاب على إثرها عن معسكر فريقه الإعدادي في برمنجهام الإنجليزية بعد نصيحة الأطباء بأخذ راحة سلبية.

وكان الفرج دخل في مرحلة تأهيل لياقي وفني بعد ختام معسكر برمنجهام، الذي ينتهي في 13 أغسطس الجاري، ولامس الكرة الأربعاء الماضي.

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