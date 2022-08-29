عاجل
ما تحطش إيدك عليا.. عندما هاجمت ليلى علوي معجبا حاول لمسها | حكايات موديسا Togg وVinfast أحدث المنضمين.. الأسواق النامية الفرصة الوحيدة لشركات السيارات التركية والفيتنامية الرئيس يوجه بالتعرف على آراء المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق النموذجية.. نواب: قرار ينتظره الشعب المصرى.. ويخفف العبء عن الأسر ويحارب الغلاء  الصناعات الغذائية: نثق في محافظ البنك المركزي.. ونتوقع صدور قرارات ايجابية قريباً الآن .. أسعار جديدة لـ الذهب يكشف عنها رئيس الشعبة | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعدى على قائدها بسلاح أبيض.. سقوط المتهم بسرقة سيارة بالإكراه في السويس

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس من (أحد المواطنين "مصاب بجرح قطعى" – مقيم بدائرة القسم) بأنه أثناء سيره مستقلاً سيارته الملاكى ، استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم وأثناء سيرهما قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته.. واستولى على السيارة كرهاً عنه ، ولاذ بالفرار.

صفقة بـ 3 ملايين جنيه .. الداخلية تحبط ترويج 500 طربة حشيش بالإسكندرية

15 كيلو حشيش.. الأمن يضبط عصابة تتاجر فى السلاح والمخدرات بالمنوفية

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والسيارة المُبلغ بسرقتها و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية قسم شرطة الجناين مديرية أمن السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

بفرمان من الخطيب.. مانويل جوزيه يقترب من العودة للأهلي

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

الحقونا بنغرق.. كواليس انتشال جثمان 15 مصريا قرب سواحل ليبيا

بفستان لافت.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة من جديد| شاهد

موضوعات متعلقة

صفقة بـ 3 ملايين جنيه .. الداخلية تحبط ترويج 500 طربة حشيش بالإسكندرية

15 كيلو حشيش.. الأمن يضبط عصابة تتاجر فى السلاح والمخدرات بالمنوفية

الداخلية تضبط قضايا تجارة في العملة بقيمة 61 مليون جنيه

الداخلية تضبط قضايا تهرب ضريبي بقيمة 2 مليار و600 مليون جنيه

خلال أسبوع.. الداخلية تضبط قضايا سرقة كهرباء بـ69 مليون جنيه

الداخلية تحبط تهريب مليون لتر مواد بترولية للسوق السوداء خلال أسبوع

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط 557 آخرين فى مداهمة للبؤر الخطرة

شرطة البيئة تداهم 6 مصانع تنتج منظفات ومواد غذائية وجلود مغشوشة بالمنوفية|صور

ترشيحاتنا

ما الفرق بين الإنفلـونـزا الموسميـة ونـزلـة البـرد .. الصحة تجيب

مقدم الحجز | سقوط عصابة بنصب من نوع جديد في شقق وشاليهات المصايف

ترجع ولا مترجعش.. مصير الشبكة والمهر حال انتهاء الخطوبة بوفاة أحد الطرفين

خليك ناصح.. هاتف جديد رخيص وبنفس مميزات هواوي اللي بـ15 ألف

التعليم العالي: غدًا ختام التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الجديدة

مخاوف من الفوضى.. احتجاجات بالمنطقة الخضراء بعد اعتزال مقتدى الصدر العمل السياسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بطانة.. شاهد| هنا شيحة تستعرض أناقتها بفستان ملفت

بفستان لافت.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة من جديد| شاهد

نيكي ميناج وليل ناز وتايلور سويفت الأفضل.. القائمة الكاملة لجوائز MTV

هل أنت منهم؟.. 7 أبراج محظوظة في الحب

فيديو

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

مكشوف البطن.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفيديو جديد على إنستجرام

اشتقتلك قد الكون.. فيديو مؤثر لنجل جورج الراسي بعد وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ