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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لصدى البلد.. المصرية للاتصالات تحل شكوى سكان النخيل من قطع الانترنت

صدى البلد

استجاب المركز الإعلامي للشركة المصرية للاتصالات، لما نشره موقع صدى البلد بشأن توقف الخطوط الأرضية وانقطاع خدمة الانترنت عن أهالي منطقة النخيل بالقطامية .
 

 

وأوضحت الشركة، أنه نظرا للمشروعات التنموية التی تتم بالمنطقة  الأمر الذی أدی إلی قطع واتلاف الكوابل المغذية لتلك المنطقة .

 

وتابعت، أنه بالفعل تم الانتهاء من إصلاح الكوابل الرئيسية المغذیة لتلك  المنطقة مما أدی إلی إصلاح أعطال تليفونات  وبالاتصال بالشاكی أفاد بانتظام الخدمه لديه.

وكان قد أرسل المواطن علي محمد ناجي  شكوي للمصرية للاتصالات  عبر الخط الساخن لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد الإخباري .

و قال علي في شكواه:  نعاني نحن سكان كومبوند النخيل عند ميدان محمد زكي بالقطامية من عطل في الانترنت استمر من  الساعة ٩ مساء أمس حتي الساعة ٤ اليوم ، نتيجة تصليحات بالمنطقة .

وطالب المصرية للاتصالات بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة و توقف مصالحهم و اعمالهم المرتبطة بالانترنت .

 للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01129071665.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الشركة المصرية للاتصالات شكاوي صدي البلد سكان النخيل المصرية للاتصالات

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