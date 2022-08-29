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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التجهيزات النهائية لجامعة المنصورة الأهلية.. صور

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

تفقد الدكتور محمود المليجي القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة التجهيزات النهائية لجامعة المنصورة الأهلية على الطريق الدولي الساحلي بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصة، للوقوف على المراحل الأخيرة لفرش وتجهيز مباني ومعامل الجامعة والمكاتب الإدارية والمدرجات استعدادا لبدء العام الدراسي الأول يوم 1 أكتوبر 2022 القادم.


رافقه خلال الزيارة  الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة بحضور ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات المنفذة للأعمال.

وأعلن الدكتور محمود أبو المجد المتحدث الرسمي باسم رئيس جامعة المنصورة عن جاهزية مباني الجامعة لاستقبال الطلاب بعامهم الدراسي الأول وأن التجهيزات تتم وفقاً لأحدث المواصفات الفنية طبقاً لمعايير وأنظمة الجامعات الذكية، كما اتسمت في التجهيزات بمراعاة المقاييس الدولية للإتاحة للتيسير على ذوي الإعاقة، وتوفير كافة وسائل وتجهيزات التعليم والتعلم المتطورة لضمان جودة العملية التعليمية، والعمل على صناعة بيئة تعليمية وتكنولوجية واجتماعية معاصرة.


كما تفقد التجهيزات الخاصة للطاقم الأكاديمي والجهاز الإداري وكذلك المدرجات والقاعات الدراسية استعدادا لبدء العام الجامعي الأول لجامعة المنصورة الأهلية، ووجه  الشكر والتقدير للمسؤولين من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودهم المبذولة لسرعة إنهاء الأعمال في وقت وجيز وبشكل احترافي يتوافق مع المقاييس العالمية.

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جامعة المنصورة العملية التعليمية العام الدراسي الطريق الدولي الساحلي محمود المليجى الهيئة الهندسية

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