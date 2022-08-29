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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يفتتح أعمال تطوير مستشفى القلب والصدر.. صور

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا بالمستشفى

افتتح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى القلب والصدر الجامعي بمدينة المنيا الجديدة والتي شملت وحدات الاستقبال والعناية المركزة والعمليات والاقتصادية ووحدة توليد الأكسجين وخزان الأكسجين الملحق به بسعة 10 آلاف لتر مكعب، إلى جانب وحدة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع والوحيدة من نوعها في محافظة المنيا لتشخيص أمراض الشرايين التاجية القلبية، وكذلك تطوير ورفع كفاءة غرف إقامة المرضى.

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شهد الافتتاح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب، والدكتور أحمد فتحي ماضي مدير عام مستشفى القلب والصدر الجامعي، ونواب مدير المستشفى.

رئيس جامعة المنيا بالمستشفى 

استعرض مدير المستشفى في بداية الافتتاح وحدات المستشفى المختلفة وعياداتها الخارجية وحجم الإنجازات التي تحققت في تطوير ورفع كفاءتها وما أولته الجامعة من اهتمام بقطاع الرعاية الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية منذ تولي الدكتور مصطفى عبد النبي رئاستها.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة بشكل مستمر على رفع كفاءة المنظومة الصحية، وتطوير المستشفيات الجامعية وفقا للتطورات الطبية الحديثة.

رئيس جامعة المنيا بالمستشفى 

موضحاً أن مستشفى القلب والصدر شهدت تطوير وتجديد شامل بقسم الاستقبال والعناية المركزة لتصل طاقته الاستيعابية إلى 30 سرير مزودة بأجهزة التنفس الصناعي والإيكو لتصبح أكبر قدرة علي تلبية احتياجات المواطنين، كما تم رفع كفاءة قسم جراحة القلب والصدر والقسطرة، ورفع كفاءة عمليات جراحات القلب بما يتناسب مع الأكواد المصرية للمستشفيات، وزيادة غرف العمليات بالمستشفى لتصل إلي 3 غرف مجهزة، كما تمت أعمال إحلال وتجديد شاملة بغرف القسم الاقتصادي، وتكييفها بالكامل.

رئيس جامعة المنيا بالمستشفى 

ووجه رئيس الجامعة إلى ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات والإنجازات التي تمت بالمستشفيات الجامعية لتقوم بكامل دورها المجتمعي في تقديم خدمة لائقة للمترددين عليها من مرضى محافظة المنيا وكافة محافظات الصعيد.

 

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