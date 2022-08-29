برلماني: القيادة السياسية حريصة على إشراك المصريين بالخارج في صناعة القرار

قال النائب عمرو هندي عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، نائب المصريين بالخارج، أن تنسيق وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بقيادة السفيرة سها جندي مع البرلمان لتدشين مبادرات جديدة لصالح المصريين بالخارج، يؤكد اختلاف رؤية الدولة ومنظورها لابنائها في الخارج والتي لم تتوانى في تقديم كافة سبل الدعم لهم وتقديم أوجه الرعاية والاستماع لمطالبهم.

وأضاف لـ"صدى البلد" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما متزايدا بأبنائها المصريين بالخارج، حيث تقوم بتقديم كل الدعم لهم من منطلق كونهم قوى ناعمة تواجه تحديات متعددة.



وأشار نائب المصريين بالخارج إلى حرص القيادة السياسية على إشراك المصريين بالخارج في صناعة القرار، وذلك بالتزامن مع الحوار الوطني، مشيدا بهذه المشاركة البناءة والتي تساهم في بناء وتعظيم جسور الثقة الحقيقية، بين الدولة المصرية ومواطنيها في الخارج.



واختتم النائب عمرو هندي حديثه، مؤكدا ضرورة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية، لوضع خطط توعوية للشباب وتعريفهم بتاريخهم وهويتهم، للاستفادة من هذه القوة الناعمة والتي تعكس صورة لنا في الخارج.

