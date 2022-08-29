يمكن إنتاجه.. خبير: تجارب لإمكانية زراعة الشاي في مصر ..فيديو

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، خبير زراعي، أن الشاي والبن محاصيل استوائية تحتاج إلى ظروف مناخية معينة.

وأضاف “أبو اليزيد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر فضائية “المحور”، “زراعة الشاي تتم في أراضٍ معينة بها نسبة من الحموضة، وهذا النوع من الأراضي غير متوفر في مصر لكن تتوافر في البلاد التي بها أمطار”.

صوب زراعية

وأشار خبير زراعي، إلى أنه “من الدول التي تتميز وتشتهر بزراعة الشاي "الصين والهند وسريلانكا وكينيا وتنزانيا”٫ موضحا “هناك منتجات تجود زراعتها في مصر مثل اليانسون والكراوية والكركدية٫ لكن الشاي يمكن زراعته داخل صوب بظروف معينة لكن المشكلة تكون في التكلفة”.

وأكد “تم عمل تجارب على إنتاج الشاي، ويمكن إنتاجه لكن جودته لكن تكون مثل المستورد من الخارج فضلا عن ارتفاع التكلفة”.