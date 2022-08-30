كشف السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، تفاصيل فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا في الجابون، والذي يشارك فيه سامح شكري وزير الخارجية.

وقال صلاح حليمة في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "،إن تغيرات المناخ لها تداعيات سلبية كبيرة خاصة على القارة الإفريقية .

وتابع صلاح حليمة :" قارة إفريقيا الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والأقل سببا في إحداث التغيرات المناخية على مستوى العالم".

واكمل صلاح حليمة:" أسبوع المناخ لإفريقيا حلقة في سلسلة من المنتديات والاجتماعات التي حدثت على مستوى إقليمي ودولي، ومصر تلعب دوري رئيسي ومحوري في إطار الاستعداد لقمة المناخ بشرم الشيخ ".

ولفت صلاح حليمة :" هناك تحديات عديدة تواجه القارة الإفريقية في ملف تغير المناخ ".