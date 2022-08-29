عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رؤية مصر وتحقيق العدالة.. تفاصيل مشاركة وزير الخارجية في أسبوع المناخ بالجابون

اسبوع المناخ لأفريقيا
اسبوع المناخ لأفريقيا في الجابون

شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الإثنين، في فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا المنعقد بالجابون، وذلك بحضور رئيس الجمهورية الجابونية "علي بونجو أونديمبا" ومجموعة من الوزراء وكبار المسئولين في الدول الإفريقية والأمم المتحدة المعنيين بموضوعات المناخ.

 

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أعرب فيها عن التقدير للجابون لاستضافة هذا الحدث من أجل تناول التحديات التي تواجهها القارة على صعيد موضوعات المناخ، أخذاً في الاعتبار كون القارة الإفريقية من بين الأطراف الأكثر تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ على الرغم من إسهامها بـ ٤٪؜ فقط في الانبعاثات المسببة له، داعياً في هذا الصدد الأطراف الإفريقية المعنية بعمل المناخ إلى مواصلة جهودها لتحقيق العدالة في قضايا المناخ.

 

كما شارك وزير الخارجية، في المائدة المستديرة الوزارية التي عقدت في إطار فعاليات أسبوع المناخ، وزير البيئة الجابوني"لي وايت" ومجموعة من الوزراء الأفارقة المعنيين بموضوعات المناخ، حيث تم تناول التطور المحرز على صعيد عمل المناخ منذ مؤتمر COP26 بجلاسجو بجانب التحضير لمؤتمر COP27 المقرر عقده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

 

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى قيام الوزير شكري باستعراض رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 حول شتى موضوعات المناخ، وخاصةً التكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار وحشد تمويل المناخ، معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم هذا الحدث في بلورة موقف إفريقي موحد خلال المؤتمر بهدف إنجاحه وخروجه بالنتائج المنشودة لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة.

وزير الخارجية سامح شكري شرم الشيخ الخارجية سامح شكري إفريقيا وزير الخارجية السفير أحمد حافظ تغير المناخ الدول الافريقية اتفاقية الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الرئاسة المصرية تغير المناخ COP27 مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

أخبار السوشيال: الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. ومجدي عبد الغني يحذر جماهير الأهلي

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

حد يفضي البحر للمدام.. سيدة تثير الجدل بفيديو جديد من الساحل الشمالي..شاهد

موضوعات متعلقة

مستعدون للدعم.. سفير مصر في باكو يستقبل بعثة منتخب الكاراتيه

وزير الخارجية يشارك في مائدة وزارية ضمن فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا

أسبوع المناخ لإفريقيا.. شكري: قارتنا تعاني من غياب عدالة التمويل.. نحتاج 331 مليار دولار.. مصر لن تبخل بأي فرصة إنقاذ في COP27

وزير الخارجية يسلم رئيس الجابون دعوة السيسي للمشاركة بقمة قادة العالم| صور

مصر والجابون يتفقان على ضرورة بلورة رؤية موحدة إزاء القضايا الإفريقية

جلسة تشاور بين وزير الخارجية ونظيره الجابوني بشأن القضايا القارية والدولية

وزير الخارجية يشارك في انطلاق فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا بـ الجابون ..صور

أكبر اقتصاد في أوروبا ..ماذا فعلت ألمانيا لمواجهة ازمة نفاد الطاقة ؟

ترشيحاتنا

سرقة منزل أوباميانج وساعة ليفاندوسكي.. ماذا يحدث في برشلونة؟

بسبب فيروس كورونا.. عدوى شائعة تنتشر بين الأطفال

التموين: مد فترة تسجيل رقم الهاتف على البطاقات.. فيديو

كيف مرض النبي ومات؟ الأيام الأخيرة في حياته وسر دفنه في اللحد

عزة مصطفى: الرئيس السيسي يوجه بعلاج مواطن يعاني من مشاكل في القلب

بقينا أخوات.. أسباب طلاق أورتيجا وزوجته كارولينا قنديل للمرة الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. شاهد|جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بقينا أخوات.. أسباب طلاق أورتيجا وزوجته كارولينا قنديل للمرة الثالثة

تان ومايوه.. ريم البارودي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بهوت شورت.. شمس الكويتية تستعرض أنوثتها بإطلالة من تركيا

فيديو

لحظة انهيار مروان خوري من البكاء في جنازة جورج الراسي.. فيديو

فيفي عبده شكلها غريب.. فنانات ظهرن بدون مكياج.. شاهد

كريم الحسيني: هناك أعمال كنت أرى فيها تامر حسني أثناء كتابتها

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ