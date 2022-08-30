شعبة البن: الإجراءات الجديدة للحكومة ستسهل دخول بضائع السلعة من الموانئ

أكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، أن الإجراءات الجديدة للحكومة ستساعد في تسهيل دخول بضائع البن من الموانئ.

وقال حسن فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن هناك نقص في المخزون العالمي للبن بسبب التغيرات المناخية، التي تؤثر على كافة المحاصيل وليس البن فقط.

وتابع رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، أنه حدثت موجة صقيع وجفاف ضربت محصول البن في البرازيل مما سبب لتراجع الإنتاج، مؤكدا أن تلك التغيرات المناخية والنقص في الانتاج ساهم في ارتفاع الأسعار.

البن السادة

وأشار حسن فوزي إلى أن أسعار البن السادة في مصر تتراوح من 140 إلى 160 جنيه، بينما وصل البن المحوج لما يقرب 200 جنيه.

