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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. قافلة طبية لرعاية المواطنين بمدينة الحسنة بوسط سيناء

قافلة طبية لرعاية
قافلة طبية لرعاية المواطنين في سيناء

ينظم  مركز ومدينة الحسنة  محافظة شمال سيناء،   قافلة طبية اليوم  الثلاثاء،  بالتعاون مع مديرية  الصحة بالمحافظة، بمقر الوحدة الصحية بمدينة الحسنة ، وذلك لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج للحالات المرضية بالمجان ،يأتي ذلك في إطار  الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالمنظومة الصحية،   وتحقيق  حياة كريمة من اجل تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين .

 

استشاريين

وقال المحاسب سعد بغدادي رئيس مجلس المدينة،  أن القافلة  تضم أطباء  استشاريين في عدة تخصصات وهي:

د/ يحي جلال              استشاري جراحة عامة
د/ باسم الغنيمي         استشاري  عظام
د/ مصطفي صبري.     استشاري جهاز هضمي.

وأضاف بغدادي،  أن هذه القوافل الطبية  تهدف إلى خدمة كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة،  وذلك  بتلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.

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سيناء قافلة طبية المواطنين رعاية

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