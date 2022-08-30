عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تانيا صالح تحيي حفلا غنائيا بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

تانيا
تانيا

قدمت المطربة اللبنانية تانيا صالح حفلا غنائيا، على هامش فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ 30، وتغنت بعدد من الاغانى منها، يا غصن بقا وعينى فى عينك وما قلنا شيء وعالضبعة وكل ماتروح ومرايتى، كما قدمت أغنية حبيتك ما نسيت النوم لفيروز وسط تفاعل كبير من الجمهور.

بدء فاعليات مهرجان القلعة :

وانطلقت الأربعاء قبل الماضى فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ30، والذى تنظمه دار الأوبرا، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، وتضم الفعاليات 42 حفلاً متنوعًا حتى 31 أغسطس الجارى، وتشمل الفعاليات عروضاً لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية.

 

يشار إلى أن الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجى المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجبارى، مجموعة التشيللو State of Harmony+ فرقة كاتاك (الهند)، دينا الوديدى وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق أطفال كلاسيك، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفى، على الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجى، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها.

 

كما احيى فعاليات المهرجان مصطفى حجاج وفرقته، بغدادى بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى، مى كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامى، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل، نوال الزغبى وفرقتها، هانى شاكر وفرقته، نادية مصطفى وفرقتها، حنان ماضى وفرقتها، نسمة محجوب وفرقتها، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان، السورية لينا شاماميان وفرقتها، فريق بلاك تيما، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها، نوران أبو طالب وفرقتها، محمد محسن وفرقته، الموسيقار عمر خيـرت، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منها بنما وفنزويلا.

3beccea3-e655-4da3-9080-de41092dc9a3 (1)
3beccea3-e655-4da3-9080-de41092dc9a3 (1)
3e19bff8-e0cd-4e6f-8f7f-7386d921db4b
3e19bff8-e0cd-4e6f-8f7f-7386d921db4b
269176f8-f198-4a00-91d0-5e3d3f0c35ea
269176f8-f198-4a00-91d0-5e3d3f0c35ea
d124e48a-f2b6-4167-8fd6-bf5e035b47a6
d124e48a-f2b6-4167-8fd6-bf5e035b47a6
تانيا صالح المطربة اللبنانية تانيا صالح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدء فاعليات مهرجان القلعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الزمالك| بيان عاجل من مرتضى منصور.. أوباما ينتقل إلى فيوتشر

الخطيب يحسم صفقات الموسم الجديد.. تفاصيل

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

لعب بينج بونج.. تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك

التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار لمدة 3 أيام على عدة مناطق

حال فشل صفقة كيروش.. مدرب ألماني مرشح لتدريب الأهلي| تفاصيل

تفاصيل تقديم مرتضى منصور لاستقالته خلال اجتماع الزمالك| فيديو

موضوعات متعلقة

أخبار الفن: طلاق أورتيجا وزوجته .. وسر ظهور شيرين عبد الوهاب وحميد الشاعري

محسن محيي الدين: لا أتمنى عودة حلا شيحة وحنان ترك للفن

أغنيتان جديدتان.. صدى البلد يكشف سر ظهور شيرين عبد الوهاب برفقة حميد الشاعري

لايقين على بعض.. إطلالات مميزة لـ نيللي كريم وزوجها هشام عاشور

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالأردن في هذا الموعد

قدر يحتضني.. ميريام فارس تكشف أسرارا عن علاقتها بزوجها.. فيديو

بعد حادث مروع.. إبراهيم تاتليسس على كرسي متحرك وقدماه في الجبس.. صور

سليمان عيد غاضبا: هو أي حد هياخد الدوري غير الأهلي لازم يتشتم

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: أتعرض لحملة ممولة.. ويرد بالمستندات.. فيديو

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30-8-2022

مقتدى الصدر يغلق هاتفه ووزيره يلغي حسابات السوشيال ميديا

لطائف سورة لقمان.. مقاصدها وهل يجوز الدعاء بها للزواج

المالية: لا توجد شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية| فيديو

هشام إبراهيم: الحكومة أوفت بالالتزامات الخارجية ولبَّت احتياجات المواطن المصري| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تانيا صالح تحيي حفلا غنائيا بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ماما مامنعتنيش من القبلات.. ابنة انتصار تتوج بلقب ملكة جمال مراهقات مصر

السعر حسب المواصفات.. سوق حقيقي لبيع العرسان في هذا البلد | صور عجيبة

هتاكلها وتخس.. طريقة سحرية لتناول المانجو وخسارة الوزن

فيديو

نحيب وموسيقى ورقص على أغانيه ..أبرز المشاهد في جنازة جورج الراسي

يسبب مرضا خبيثا.. تجنب تناول هذا النوع من الأسماك

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

قسمة ونصيب.. تعليق صادم من بلقيس على إمكانية عودتها لزوجها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ